BERLIN (Dow Jones)--CDU-Politiker Friedrich Merz hat an Deutschland und Europa appelliert, den USA in Handelsstreitigkeiten mit Entschlossenheit entgegen zu treten. Die US-Administration unter Präsident Donald Trump verstehe eine klare Sprache, wenn es um Unstimmigkeiten in Handelsfragen gehe, so Merz, der auch Chairman der Atlantik-Brücke e.V. ist. Eine angemessene Antwort sei eine klare Aussage von den 28 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, dass es als Reaktion auf amerikanische Zölle auch Gegenmaßnahme aus Europa geben werde.

"Die Sprache wird in Washington verstanden", erklärte Merz auf einer Konferenz der Atlantik-Brücke und des American Council on Germany in Berlin. "Höflich im Ton, aber klar in der Sache zu sagen, dass wir in der Lage sind zu reagieren, wenn es einseitige handelspolitische Maßnahmen von der amerikanischen Regierung gibt. Das verschafft Eindruck in Washington."

Die USA haben mit Zöllen auf europäische Automobilimporte gedroht. Darunter würde besonders Deutschland leiden. Auch äußerte Merz Verständnis dafür, dass die Bundesregierung sich zurückhalte, wenn es um die Intensivierung von Beziehungen mit US-Staaten geht, wie beispielsweise beim Klimaschutz. Denn ansonsten riskiere man Verstimmungen mit Washington. Allerdings sei es auf Ebene der Bundesländer wichtig, die Kontakte zu vertiefen.

Deutsche Unternehmen sind verunsichert

Auf der Konferenz stellte auch Galina Kolev vom Institut der deutschen Wirtschaft eine Studie zu den transatlantischen Beziehungen Deutschlands mit den USA vor. "Deutsche Unternehmen sind verunsichert und müssen ihr Geschäftsmodell überdenken", so Kolev. Denn für Waren war die USA im vergangenen Jahr der größte Exportmarkt für Deutschland, gefolgt von Frankreich, China und Niederlande. Das dritthöchste Handelsdefizit habe die USA mit Deutschland, allerdings sei das US-Defizit gegenüber Deutschland sechsmal niedriger als das Defizit gegenüber China.

Kolev betonte auch, dass der hohe deutsche Leistungsbilanzüberschuss, den die USA aber auch internationale Organisationen wiederholt kritisiert haben, angesichts der demographischen Entwicklung und der Alterung der Gesellschaft nicht überraschend sei. Daher sollten Handelspartner auch nicht erwarten, dass Deutschland in den nächsten Jahren ein Defizitland werde.

Auch wenn mehr öffentliche Investitionen und eine Steuerreform nötig seien, sei die deutsche Fiskalpolitik auf eigene Ziele ausgerichtet. Selbst eine 50-prozentige Steigerung der öffentlichen Investitionen würde den deutschen Leistungsbilanzüberschuss nach 10 Jahren lediglich um 1,3 Prozentpunkte im Vergleich zur Entwicklung ohne zusätzliche Stimuli senken, so Kolev. Eine Verdoppelung der öffentlichen Investitionen würde dazu beitragen, den Leistungsbilanzüberschuss um 2,5 Prozentpunkte senken.

"Doch selbst ein Plus von 50 Prozent ist angesichts fehlender Kapazitäten in der öffentlichen Verwaltung unrealistisch, und der Umsetzungsprozess würde innerhalb der deutschen politischen Entscheidungssystems viele Jahre dauern", so Kolev.

June 12, 2019 04:03 ET (08:03 GMT)

