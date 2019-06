Wardenburg/Niedersachsen (ots) -



Die Soldatinnen und Soldaten der 1. Panzerdivision haben am 21. Mai zum zweiten Mal die Organisation des sogenannten Sportivationstages unterstützt. Bei dem Sportfest auf der Sportanlage in Wardenburg konnten Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung ihr Sportabzeichen ablegen.



Insgesamt beteiligten sich zwölf Soldaten, unter der Leitung von Oberleutnant Alexander Kleineberg, beim Aufbau und bei der Durchführung des Sportfestes, das vom örtlichen Behindertensportverband Niedersachsen e. V. und dem Kreissportbund Landkreis Oldenburg e. V. veranstaltet wurde. Obwohl dieses Jahr der Wettergott nicht einen seiner besten Tage hatte, tat dies der Stimmung aller Beteiligten keinen Abbruch.



Mit dem Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung möchte der Deutsche Behindertensportbund und der Deutsche Olympische Sportbund Menschen mit Einschränkungen zu regelmäßigen Sportaktivitäten motivieren und ihnen Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit vermitteln.



