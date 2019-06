Zürich (ots) - Der Wohnungsbau in der Schweiz ist auf hohem Niveau

leicht rückläufig. In den Stadtzentren und in den Agglomerationen

herrscht jedoch weiterhin eine sehr hohe Nachfrage. Der Bau von

Wohnungen darf in dieser Situation nicht durch Überregulierungen wie

beispielsweise über höhere Hürden für Kreditvergaben der Banken im

Rahmen der Eigenmittelverordnung erschwert werden. Der Markt reagiert

differenziert - Überregulierungen sind fehl am Platz. Eine

detaillierte Übersicht über die Leerquoten nach verschiedenen

Gemeindetypen bietet die Publikation Zahlen und Fakten des

Schweizerischen Baumeisterverbands, die heute erschienen ist.



Die Leerquoten bei Wohnungen sind vor allem in ländlichen und

touristischen Gemeinden gestiegen. In den Stadtzentren und ihren

Agglomerationen hingegen herrscht weiterhin eine hohe Nachfrage.

Gerade dort werden aber auch die meisten Mietwohnungen gebaut. Der

Wohnungsmarkt reagiert regional sehr differenziert auf die Nachfrage

und die Bautätigkeit.



Der Markt spielt



Der SBV stellt fest, dass die Ungleichgewichte im Wohnungsbau

bereits abgebaut werden. So dürfte 2019 die Zahl neu erstellter

Wohnungen sinken. In diesem Segment ist die Anzahl der

Baubewilligungen gesunken und der Auftragsbestand ist nicht weiter

gestiegen. Dementsprechend ist der Umsatz im ersten Quartal 2019 im

Wohnungsbau leicht geschrumpft. Investoren scheinen ebenfalls

vorsichtiger geworden zu sein, da die Rendite auf Mehrfamilienhäuser

per Ende 2018 bei 3.5% zum Stehen gekommen ist.



Entspannung bei Mieten in den Städten



Die Mieten für frei auf dem Markt verfügbare Wohnungen liegen noch

immer über jenem Mietniveau, das langjährige alteingesessene Mieter

zahlen. Die neuen Mietwohnungen in den Stadtzentren und

Agglomerationen werden helfen, diese Schere weiter zu schliessen und

die Mieten werden zunehmend erschwinglicher. Dies ist umso wichtiger,

weil ein Ausweichen auf Eigentumswohnungen immer schwieriger wird. In

den letzten Jahren sind die Preise für Eigentumswohnungen stark

gestiegen und ihre Leerquote ist mit 1.0% weiterhin tief.



Überregulierungen sind fehl am Platz



Die Zinsen dürften frühstens 2020 ansteigen. Die Schweizerische

Nationalbank ist über den Wechselkurs an die Geldpolitik der

Europäischen Zentralbank gebunden. Letztere hat angekündigt, die

Zinsen nicht vor 2020 anzuheben. Als Konsequenz der tiefen Zinsen hat

das Hypothekarvolumen in der Schweiz 1-Billion-Franken-Grenze

überschritten. Die Aufsichtsbehörden überlegen daher, die

Kreditvergabe durch die Banken per 1.1.2020 zu bremsen. Hierzu soll

die Selbstregulierung der Branche oder die Eigenmittelverordnung

verschärft werden, wovon in erster Linie Wohnrenditeliegenschaften

betroffen wären. Die entsprechende Vernehmlassung zur Änderung der

Eigenmittelverordnung läuft bis zum 12. Juli. Besondere

Aufmerksamkeit benötigen zwar Neuwohnungen in ländlichen Regionen. In

Stadtzentren und Agglomerationen hingegen besteht weiterhin Bedarf an

neuen Wohnungen. Die Regulierungsanpassung sollte diesem Bau

möglichst nicht im Wege stehen.



Die Publikation «Zahlen und Fakten»



«Zahlen und Fakten» bietet einen Panoramaausblick über das

Baugewerbe im Jahr 2018: Wieviel Umsatz trägt jedes Segment im

Hochbau und Tiefbau ein? Wie produktiv ist das Baugewerbe? Wie

entwickeln sich Preise und Kosten? Welche Spannungsfelder bestehen im

Wohnungsmarkt? Wie stark stechen die Löhne im Bauhauptgewerbe im

Vergleich zu anderen Branchen hervor? Spannende Einblicke bieten sich

zudem, wenn man die einzelnen Themengebiete miteinander verknüpft.



