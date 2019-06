Die Allianz zwischen Renault und Nissan soll neu geordnet werden. Im Zuge dessen soll Nissan-Chef Hiroto Saikawa den Weg frei machen für einen Neuanfang.

Mitten im Streit mit Renault um die Neuordnung der gemeinsamen Auto-Allianz kommt Nissan-Chef Hiroto Saikawa unter Druck. Die beiden einflussreichen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis empfahlen den Nissan-Aktionären, auf der Hauptversammlung am 25. Juni gegen Saikawas Neubestellung zu stimmen.

Sie fordern nach dem Skandal um Finanzverstöße des langjährigen, in Japan unter Anklage stehenden Renault-Nissan-Chefs Carlos Ghosn einen Neuanfang - ohne Saikawa, der viele Jahre mit Ghosn Hand in Hand arbeitete. Nissan müsse mit der Vergangenheit brechen und brauche eine neue, starke Chefetage, hieß es in einer Reuters am Mittwoch vorliegenden Empfehlung von Institutional Shareholder Services (ISS): "Die Wiederwahl von Hiroto Saikawa, der 14 Jahre im Vorstand war und eng mit Carlos Ghosn zusammenarbeitete, erscheint nicht angemessen."

Saikawa hatte im November die Vorwürfe gegen ...

