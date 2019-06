Gute Zeiten für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen sorgen dafür, dass die Übertragungsnetzbetreiber mehr zahlen müssen. Ende Mai lag der Überschuss auf dem EEG-Konto bei knapp 4,8 Milliarden Euro.Das Plus auf dem EEG-Konto der Übertragungsnetzbetreiber ist in der Mai-Sonne weiter abgeschmolzen. Nachdem bereits im April die Einnahmen die Ausgaben um fast 560 Millionen Euro überstiegen, waren es im fast 650 Millionen Euro. Doch das Polster ist weiterhin komfortabel, wie aus der Aktualisierung am Mittwoch hervorgeht. Der Überschuss betrug demnach Ende Mai 4.799.159.726,01 Euro. In den kommenden Monaten ...

