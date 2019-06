Weinfelden (ots) -



Das Reisebüro Mittelthurgau, führender Schweizer Anbieter von

Flussreisen, gibt den Bau der Excellence Empress bekannt. Mit seiner

Umwelttechnologie setzt das Schweizer Schiff neue Massstäbe für

zukunftsfähige Flussreisen.



- Die Reederei der Twerenbold Reisen Gruppe baut die Excellence

Empress. Als weltweit erstes Passagier-Flussschiff ist sie mit

Clean Air Technology ausgestattet. Das Abgasreinigungssystem

verringert den Schadstoffausstoss von Stickoxiden um mindestens

75%, von Feinstaub um über 90%.



- Das Schiff fährt unter der Flagge der Basler Reederei Swiss

Excellence River Cruise, die wie das Reisebüro Mittelthurgau zur

Aargauer Twerenbold Reisen Gruppe gehört.



- Im Juni 2020 setzt das Schweizer Familienunternehmen sein neues

Flussschiff in Betrieb. Die Excellence-Flotte verkehrt mit

zehn Flussschiffen in ganz Europa. Die Excellence Empress wird

auf der Donau kreuzen.



Innovative Schweizer Schiffbauer gehen voran und bauen das erste

Flussschiff mit zukunftsweisender Umwelttechnologie. Die Swiss

Excellence River Cruise, einzige inhaberansässige Schweizer Reederei,

lässt in ihrer holländischen Stammwerft den Fluss-Luxusliner

Excellence Empress bauen. «Mit diesem Schiff erreichen wir ein lange

verfolgtes Ziel für eine zukunftsfähige Abgas- und Antriebstechnik»,

sagt Twerenbold-VR-Präsident und Reederei-Chef Karim Twerenbold.

«Gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern der Teamco-Werft und der

Entwicklerfirma Xeamos haben wir es geschafft, erstmals auf einem

Passagier-Flussschiff die Dieselantriebe mit einem SCR-Katalysator

und Partikelfilter (DPF) zu verbinden.» Das Clean Air Technology

System führe zu einer drastischen Reduktion der

Schadstoff-Emissionen, so Twerenbold. «Wir loten seit Langem

verschiedene Optionen aus und sind überzeugt, mit dieser Lösung die

wirksamste Form der Emissionsreduktion gefunden zu haben.»



Bei der Schadstoffreduktion erreicht die Excellence Empress

beeindruckende Werte. Mindestens 75% der Stickoxide (NOx) und über

90% des Feinstaubs gelangen nicht mehr in die Atmosphäre. Diese

Reduktion erreicht das Schiff während der gesamten Fahrt, vom Ablegen

bis zum nächsten Hafen. Das neue Schweizer Excellence-Schiff schreibt

damit ein neues Kapitel des umweltgerechten Flussreisens. Die

Excellence Empress geht im Juli 2019 in die erste Bauphase.



Diese Innovation, so Karim Twerenbold, sei ein bedeutender Teil

der kontinuierlichen Umweltmassnahmen in der Excellence-Reederei.

Daneben prüfe er derzeit, welche anderen Excellence-Schiffe mit dem

neuen Abgasreinigungssystem nachrüstbar seien. «Es liegt in unserem

ureigenen Interesse, fortwährend in wirksame

Nachhaltigkeitsmassnahmen zu investieren, um unsere Reiseprodukte

zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Ein Nachhaltigkeitsreport für die

Twerenbold-Gruppe ist in Arbeit.»



Interior Design by Nazly Twerenbold. Die «Empress» gehört der

gleichen Luxus-Schiffsklasse an, wie ihre beiden Schwesterschiffe

Excellence Countess und Excellence Princess. Damit an Bord die

charakteristische Excellence-Atmosphäre entsteht, setzt die Reederei

wieder auf die unternehmenseigene Expertise von Interior Designerin

Nazly Twerenbold. Ihre Handschrift tragen bereits sechs

Excellence-Schiffe.



Keine Kompromisse beim Komfort. Wird das die Kaiserin der Donau?

Für das Flussreisen-Angebot der Excellence-Schiffe zeichnet das

Twerenbold-Unternehmen Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden verant-

wortlich. Die ersten Flussreisen für den neuen Luxuscruiser sind

ausgearbeitet. Die Excellence Empress wird auf verschiedenen Routen

der Donau zwischen Passau und dem Donaudelta kreuzen. In Planung sind

auch Themen-Flussreisen für Golfer, Velofreunde, Wanderer,

Musikliebhaber und Feinschmecker. «Auf der Empress werden wir wieder

zeigen, dass Excellence für die beste Küche auf Europas Wasserwegen

steht», sagt Geschäftsleiter Stephan Frei. Neben dem

À-la-carte-Restaurant mit offener Küche gibt es eine Weinbar, ein

Sushi-Bistro und mit der «Barbecue & Bar» einen Geniessertreffpunkt

an Deck. Eine weitere Neuerung ist der Swimmingpool auf dem

Sonnendeck.



Im Juni 2020 wird die Excellence Empress ihre ersten Gäste an Bord

nehmen. Die Flussreisen 2020 mit dem neuen Luxuscruiser sind ab 12.

Juni 2019 buchbar.



Das Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden ist der führende

Schiffsreisen-Anbieter in der Schweiz. Das Unternehmen gehört zur

Twerenbold Reisen Gruppe, ein 124 Jahre altes Familienunternehmen und

damit eines der ältesten Reiseunternehmen des Landes. Zur Gruppe

gehören vier Reiseveranstalter und die Basler Reederei Swiss

Excellence River Cruise, einzige inhaberansässige Reederei der

Schweiz. Deren Flussschiffe kreuzen in Europa unter der Marke

Excellence. Das Reisebüro Mittelthurgau entwickelt die Flussreisen

von Excellence sowie Vertrieb, Marketing und Kommunikation der

Flotte. Der Reiseanbieter ging 2019 im Ranking der Handelszeitung als

Testsieger hervor. Rund 100'000 Kunden reisen jährlich mit der

Twerenbold Reisen Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende

in 350 Vollzeitstellen.



Originaltext: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100018141

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100018141.rss2



Medienkontakte:

Für Fragen zur Schiffstechnik/Reederei

Karim Twerenbold, VR-Präsident Twerenbold Reisen Gruppe

CH-5406 Baden-Rütihof T +41 56 484 84 20

k.twerenbold@twerenbold.ch



Für Fragen zum Thema Flussreisen/Reiseveranstalter

Stephan Frei, Geschäftsleiter Reisebüro Mittelthurgau

CH-8570 Weinfelden T +41 56 484 84 20

stephan.frei@mittelthurgau.ch



Information an die Redaktionen

Bildmaterial erhältlich, T +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.ch