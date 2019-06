Hamburg (ots) -



Designer Guido Maria Kretschmer, 54, verkauft gerade seine Finca auf Mallorca. In der aktuellen GALA (Heft 25/2019, ab morgen im Handel) verrät er, dass er dort nicht nur Hollywood-Stars und unglückliche VIP-Gattinen zu Gast hatte, sondern auch Frauen, die aus anderem Grund eine Weile abtauchen wollten: "Einige kamen, um sich von einer Schönheitsoperation zu erholen. Es ist ja immer gut, wenn man sich dann ein oder zwei Wochen aus dem Verkehr ziehen kann", so Kretschmer. Der TV-Star und sein Mann Frank Mutters, 64, lebten 20 Jahre in dem Anwesen. Im Herbst zieht das Paar nach Hamburg.



