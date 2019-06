FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.06.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 610 (560) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 629 (616) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 742 (697) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LSE PRICE TARGET TO 5000 (4600) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.39% TO 7369 (CLOSE: 7398.45) POINTS BY IG - HSBC CUTS BIFFA PRICE TARGET TO 280 (285) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 275 (265) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 396 (398) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PENDRAGON PRICE TARGET TO 23 (25) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3050 (3000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1025 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1420 (1185) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES PARK GROUP WITH 'BUY' - TARGET 80 PENCE - LIBERUM RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('SELL') - MACQUARIE RAISES METRO BANK PLC TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - PEEL HUNT RAISES SERCO GROUP TO 'ADD' ('HOLD') - UBS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3750 (3300) PENCE - 'BUY'



- UBS CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 540 (530) PENCE



