BARCELONA (Dow Jones)--Frankreichs Großbank Societe Generale muss ihr Aktienkapital um 4,9 Prozent erhöhen, nachdem sich die Mehrheit der Anteilseigner dazu entschlossen hat, ihre Gewinnbeteiligung für das abgelaufene Jahr in Form einer Aktiendividende zu nehmen. Laut einer Mitteilung des Kreditinstituts werden dazu 39,8 Millionen neue Aktien ausgegeben. In der Folge wird die Quote für das harte Kernkapital Common Equity Tier 1 - ein wichtiger Maßstab zu Kapitalstärke einer Bank - um 24 Basispunkte sinken.

June 12, 2019

