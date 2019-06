Lausanne / Rotkreuz (ots) -



Mehr Unterstützung für KMU im digitalen Marketing



Gemeinsam wollen die beiden renommierten Schweizer Online

Plattformen moneyhouse.ch und ZIP.ch künftig Schweizer KMUs zu mehr

Online-Visibilität verhelfen. Mit einem breiten Angebot an

Full-Service-Leistungen für das digitale Marketing wenden sich die

Moneyhouse AG und die ZIP.ch SA vor allem an kleine und mittlere

Schweizer Unternehmen.



«In einer vollständig digitalisierten Umgebung ist es schon heute

für den Unternehmenserfolg unerlässlich, dass KMU und Fachleute

schnell online sichtbar, zugänglich und erreichbar sind und

gleichzeitig den Internetnutzern, wichtige Informationen zur

Verfügung stellen.", so Alexandre de Senger, CEO von ZIP.ch SA: Auch

die seit 2004 im Online-Business überaus erfolgreiche Moneyhouse AG

sieht schon lange die Erfordernis für KMU, sich für die Chancen der

unaufhaltsamen Digitalisierung des 21. Jahrhunderts zu öffnen und

sich den Anforderungen insbesondere hinsichtlich der eigenen

Marketingstrategie aktiv zu stellen. "Wer den schnellen digitalen Zug

verpasst, der verpasst auch die vielen Kunden, die darin sitzen!"



Dass dies gerade bei vielen Schweizer KMU immer häufiger der Fall

ist, beobachten Fachspezialisten schon seit geraumer Zeit. "Eine

grosse Zahl von Unternehmern ist mit der Digitalisierung überfordert

oder hat zu wenig Ressourcen, um sich neben dem Tagesgeschäft auch

noch mit Fragen zum Online Marketing auseinanderzusetzen. So bleibt

genau das auf der Strecke, was das Unternehmen jetzt und in Zukunft

wettbewerbsfähig macht. Investitionen in die Digitalisierung sind für

jedes Unternehmen des 21. Jahrhunderts Investitionen in die

wirtschaftliche Existenz.", bringt Patrik Widmann, Leiter Marketing

bei Moneyhouse AG, das Dilemma der KMU auf den Punkt.



Schon seit 2018 bietet die Moneyhouse AG ihren Kunden über das

stark frequentierte Online-Verzeichnis moneyhouse.ch aktive

Unterstützung im Bereich Regiomarketing an. Über die Zusammenarbeit

mit ZIP.ch wird dieses Angebot nun deutlich verbessert und

ausgeweitet: "Eine lückenlose und direkte Kommunikation der KMU mit

ihren Kunden: Das ist es, was wir bieten - einfach, bequem,

zeitsparend und sowohl die Kosten als auch den Aufwand für den

Unternehmer auf ein Minimum reduzierend.", so Ciril Stebler, Head of

Business Development bei ZIP.ch.



Über ZIP.ch SA



ZIP.ch ist das erste und einzige offizielle Schweizer Telefonbuch,

das im Gegensatz zu anderen Verzeichnissen ein breites Spektrum an

kostenlosen Inhalten bietet. Über die Plattform von ZIP.ch können

sich KMU oder Privatpersonen gratis hinzufügen und ihren Eintrag mit

vielen Zusatzinformationen wie z.B. Webseite, soziale Netzwerke,

Fotos und Video u.v.m. ergänzen. ZIP.ch unterstützt Schweizer Klein-

und Mittelbetriebe bei der digitalen Transformation und bietet ihnen

ein komplettes Angebot an einfachen und effektiven Lösungen zur

Stärkung ihrer Online-Präsenz.



Über Moneyhouse AG



Die Moneyhouse AG ist führend in Dienstleistungen rund um Smart

Data von Handelsregister- und Wirtschaftsinformationen in der

Schweiz. Das rund 50 Mitarbeitende zählende Unternehmen betreibt die

gleichnamige Plattform moneyhouse.ch mit über 2 Millionen Besuchern

pro Monat und die Bauinformationsseite bindexis.ch. Damit ist diese

eine der meistbesuchten Websites hierzulande. Die Moneyhouse AG

gehört seit Januar 2014 der NZZ-Mediengruppe an.



