Markenakquisition stärkt Millikens Fähigkeiten, um Fleece, Funktionstextilien für Verbraucher, Berufsbekleidung und militärische Outdoor-Bekleidung anzubieten

Milliken Company ("Milliken"), ein weltweit diversifizierter Hersteller mit mehr als anderthalb Jahrhunderten Textilkompetenz, gab heute bekannt, dass er eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Polartec, LLC ("Polartec"), einer starken globalen Marke, die für ihre innovativen Hochleistungstextilien für Outdoor- und Militärbekleidung bekannt ist, von Versa Capital Management, LLC ("Versa") unterzeichnet hat. Die Übernahme wird voraussichtlich im Juni abgeschlossen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Die Marke Polartec mit Hauptsitz in Andover, Massachusetts, verfügt über ein anerkanntes Portfolio an Gewebetechnologien für Outdoor-Bekleidung, von leistungsorientierten und verbraucherorientierten Textilien bis hin zu schwer entflammbaren, Berufsbekleidungs- und militärischen Stoffen. Die Übernahme der Marke Polartec insbesondere ihrer Outdoor- und Vliestextilien rundet das umfassende Portfolio von Milliken ab und ermöglicht es dem Unternehmen, Verbrauchern, Industriearbeitern und Militärpersonal auf der ganzen Welt einen beispiellosen Zugang zu einer Reihe von Funktionstextilien zu bieten.

"Polartec bringt eine Fülle neuer und anerkannter Outdoor-Textilkompetenz mit, um die Stärken von Milliken zu ergänzen", sagte Halsey Cook, President und CEO von Milliken Company. "Die strategische Übernahme erweitert unsere textilen Fähigkeiten um ein Produktangebot, das nun unter anderem Fleece- und Softshell-Oberbekleidung umfasst, so dass wir in neuen und aufregenden Bereichen wachsen können."

"Mit mehr als 150 Jahren textiler Innovation ist Milliken der bestmögliche ‚natürliche Eigentümer' einer Marke mit dem Stammbaum von Polartec. Ich freue mich darauf, die Integration zu unterstützen", sagte Polartec CEO Gary Smith. "Ich bin Versa Capital Management dankbar für ihre Unterstützung bei der Realisierung des vollen Potenzials von Polartec, und ich bin sehr stolz auf das globale Polartec-Team für ihr Engagement und ihre harte Arbeit, die das Unternehmen in die Lage versetzt haben, in der es sich heute befindet."

"Wir freuen uns darauf, die starke Marke Polartec bei Milliken zu weiterem Wachstum zu führen", sagte Jeff Price, President des Geschäftsbereichs Funktions- und Schutztextilien von Milliken. "Polartec erweitert unsere regionale Produktionspalette und lässt unsere technologische Kompetenz wachsen, so dass wir weiterhin innovative Hochleistungstextilien auf dem Weltmarkt anbieten können."

"Milliken bietet die perfekte Plattform, um die Fortsetzung und Beschleunigung des Erfolgs der Marke Polartec nach Jahren komplexer und transformativer Geschäftsneupositionierung durch Gary Smith und sein Team sicherzustellen", sagte Greg Segall, CEO von Versa und Chairman von Polartec. "Es war eine großartige Zusammenarbeit mit Gary und allen geschätzten Mitarbeitern von Polartec, und wir sind stolz auf all das, was während der Eigentümerschaft von Versa erreicht wurde nicht zuletzt auf das Kunststück, eine amerikanische Textilikone und eine starke globale Marke wiederzubeleben und zu einem Unternehmen zu machen, das in der Lage ist, in den heutigen hart umkämpften Märkten erfolgreich zu sein. Milliken ist der ideale langfristige Eigentümer für Polartec, und wir freuen uns darauf, dass die beiden Unternehmen gemeinsam Großes erreichen."

Versa erwarb 2007 die Vermögenswerte der ehemaligen Malden Mills durch die dritte Reorganisation des damals 101-jährigen Textilherstellers. In Zusammenarbeit mit dem Management wurde das Unternehmen transformiert und in Polartec umbenannt, auf eine technologie- und innovationsorientierte Wachstumsstrategie ausgerichtet und die Führung, der Betrieb, die Produktionsfläche und die Kundenbeziehungen des Unternehmens neu ausgerichtet.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Versa und Polartec wurden von Lazard Middle Market und Sullivan Cromwell LLP beraten. Milliken Company war durch Jones Day vertreten.

Um mehr über den Geschäftsbereich Funktions- und Schutztextilien von Milliken zu erfahren, besuchen Sie bitte textiles.milliken.com.

Über Milliken

Milliken löst seit mehr als 150 Jahren Alltagsprobleme mit innovativen Lösungen. Unsere Forschungs-, Design- und Fertigungskompetenz erstreckt sich über eine Vielzahl von Disziplinen, darunter Spezialchemikalien, Bodenbeläge sowie Performance- und Schutztextilien. Ein unerschütterliches Bekenntnis zur Ethik leitet unsere Arbeit, um neu zu definieren, wie wir unseren Produkten Stärke und Schutz hinzufügen, wie wir unserer Umgebung Lebendigkeit und Farbe verleihen und wie wir für die Umwelt sorgen. Erfolg besteht für uns darin, dass Entdeckungen innerhalb von Milliken uns allen helfen, sinnvollere Verbindungen zur Welt zu haben. Entdecken Sie Milliken unter www.milliken.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter.

Über Polartec, LLC

Mit Hauptsitz in Andover, Massachusetts, ist Polartec der Premium-Anbieter von innovativen und nachhaltigen Textillösungen, die Innovation und Öko-Engineering kombinieren, um relevante, marktgerechte Textillösungen anzubieten. Seit der Erfindung des modernen technischen Vlieses im Jahr 1981 entwickeln die Ingenieure von Polartec die Wissenschaft des Gewebes weiter und entwickeln Gewebetechnologien, die Probleme lösen und die Art und Weise, wie Produkte entworfen und verwendet werden, verbessern. Die Polartec-Produkte reichen von leichten, feuchtigkeitsabführenden und Kühlgeweben bis hin zu Isolations- und Wetterschutztextilien und werden von führenden Verbrauchermarken, dem US-Militär und anderen globalen Militärs, Flammschutz, Berufsbekleidung und Bezugsstoffmärkten verwendet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Polartec.com und folgen Sie Polartec auf Instagram, Facebook und Twitter.

Über Versa Capital Management, LLC

Versa Capital Management LLC ist eine Private-Equity-Investmentgesellschaft, die sich auf die Kontrolle von Investitionen in besonderen Situationen von mittelständischen Unternehmen und deren Managementteams konzentriert. Versa konzentriert sich auf Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, in denen Wert- und Leistungssteigerung durch ein verbessertes strategisches, operatives und finanzielles Management erreicht werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.Versa.com.

