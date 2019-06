Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Debatte um einen "Mietdeckel" in Berlin eröffne langfristig orientierten Anlegern eine attraktive Kaufgelegenheit für die Aktien der davon am stärksten betroffenen Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Ado Properties, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2019 / 15:00 / GMT

ISIN DE000A0HN5C6

AXC0132 2019-06-12/12:04