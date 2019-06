Trotz Mietspiegel streiten Kommunen und Vermieter um die zulässige, ortsübliche Miethöhe. Besonders hart ist der Konflikt in Berlin. Die wichtigsten Urteile und Gesetze im Überblick.

Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher lobt sich selbst: "Der Mietanstieg hat sich in den vergangenen zwei Jahren abgeflacht." Dies sei ein deutliches Zeichen dafür, dass Maßnahmen des Landes Berlin Wirkung zeigten. Ihren Optimismus verbreitete Lompscher, als sie im Mai den neuen Berliner Mietspiegel 2019 vorstellte. Dessen Durchschnittsmiete sei gegenüber 2017 nur um 2,5 Prozent gestiegen. Berlins größter privater Vermieter Deutsche Wohnen hält die im Mietspiegel abgebildeten Mieten indes für zu niedrig.

Im aktuellen Berliner Mietspiegel 2019 sind knapp ein Viertel aller Mietshäuser in andere Wohnlagen eingeordnet worden. Dabei hätten Wohnungen mit günstigeren Mieten, die vorher in mittleren Lagen waren, das Niveau in guten Wohnlagen gedämpft, so der Berliner Mieterverein. Der Anteil der einfachen Wohnlage ist von 37 auf 31 Prozent gesunken, die Quote für gute Wohnlagen ist von 15 auf 19 Prozent gestiegen.

Grundsätzlich haben Vermieter ein Interesse daran, dass ihre Wohnung im Mietspiegel in eine bessere Wohnlage aufsteigt. So haben sie bei Mieterhöhungen mehr Luft nach oben. Welche Adressen im Stadtgebiet in welche Wohnlagen einsortiert werden, ist ein Politikum. Denn die Kommunen wollen in der Regel den Anteil guter und damit teurer Wohnlagen möglichst klein halten.

In Leipzig streiten sich derzeit mehrere Wohnungsgenossenschaften mit dem Sozialamt um die Verteilung der Mietwohnungen über die verschiedenen Lagen. Wohnlagen nach Bodenrichtwerten aufzuteilen, mache den Mietspiegel 2018 juristisch angreifbar, kritisiert eine Genossenschaft. Spekulative Grundstücksgeschäfte hätten so Einfluss auf das ortsübliche Mietniveau. Der Eigentümerverband Haus und Grund in Leipzig moniert, dass im neuen Mietspiegel 60 Prozent der Mietwohnungen in einfachen Lagen, also der preisgünstigsten Kategorie, eingeordnet seien. Im Bundesdurchschnitt seien es nur 15 Prozent. Am 26. Juni soll der Leipziger Stadtrat über den neuen Maßstab für die ortsübliche Miete entscheiden.

Kommunen wie Berlin und Leipzig ermitteln mit Stichproben die ortsübliche Miete, geordnet nach Wohnlagen und Ausstattung. Die so gesammelten Daten werden in einem Mietspiegel zusammengefasst. Laut Mietpreisbremse dürfen Vermieter bei Neuvermietungen nicht mehr als zehn Prozent über dem Mietspiegel verlangen. Es sei denn, die Miete war schon bereits vor Einführung der Mietpreisbremse zum 1. Juni 2015 höher. Dann bleibt sie auf diesem Niveau.

Laut dem Immobilienberater F+B haben 36 Prozent der Kommunen ab 10.000 Einwohner einen Mietspiegel. Davon ist wiederum nur ein Teil qualifiziert. Sogenannte Qualifizierte Mietspiegel basieren auf nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen ausgewerteten Daten und werden von der Gemeinde sowie Vertretern von Mietern und Vermietern akzeptiert. Was genau "anerkannte wissenschaftliche Grundsätze" sind, bleibt unter Experten jedoch strittig. Der Statistik-Professor Walter Krämer von der Technischen Universität Dortmund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...