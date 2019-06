Zürich (ots) - Vor über 20 Jahren war die Idee geboren,

Studentinnen und Studenten den Einstieg ins Berufsleben mit flexiblen

Personaleinsätzen zu erleichtern. Inzwischen hat sich Tempobrain zu

einem etablierten Personaldienstleister entwickelt. Mit dem

neubezogenen Standort an der Löwenstrasse, im Zentrum von Zürich und

einem neuen Auftritt, markiert das Unternehmen den Startschuss in die

Zukunft.



Innovative Lösungen im Personalverleih und der Arbeitsvermittlung

in den Bereichen Call Center, Kundendienst, Sachbearbeitung und

Fieldsales sind die Stärken von Tempobrain. Das Spektrum reicht dabei

vom klassischen Temporäreinsatz über Try&Hire, bis hin zur

Einzelvermittlung, welche aufgrund einer eigenen grossen Datenbasis

sehr gezielt und effizient erfolgt. Die Rekrutierung und das

Payrolling ganzer Teams gehören ebenfalls zu diesen Spezialitäten.



Persönlich und individuell



Genaue Kenntnisse über die Anforderungen und das Umfeld eines

Auftraggebers ist ein Schlüsselfaktor in der erfolgreichen

Rekrutierung und Vermittlung von Personalressourcen. Die langjährige

Erfahrung und die spezifischen Kenntnisse im Bereich Verkauf- und

Serviceorganisationen sind der Garant für die vielen langjährigen

Partnerschaften mit unseren Kunden und dem umfassenden

Kandidatennetzwerk. Die persönliche Beziehung und der individuelle

Service werden als Teil der Unternehmensphilosophie gepflegt und

stetig weiterentwickelt.



Unterschiedliche Einsatzmodelle



Die Bedürfnisse der Auftraggeber sind sehr vielfältig. Es kann

dabei um die Überbrückung eines kurzfristigen Engpasses gehen oder um

den nachhaltigen, langfristigen Aufbau einer neuen Geschäftseinheit.

Modelle mit Inhouse oder externen Ressourcen lassen sich im

Kundenservice, durch die firmeninternen Call Center von Tempobrain in

Baden, Basel und Fribourg ideal kombinieren.



Zürich nur der Anfang



Die Nähe zu den Kunden gilt für die Auftraggeber, wie auch die

Stellensuchenden. «Das Büro in Zürich ist der erste Schritt. In

Zukunft sollen weitere Standorte eröffnet und so die Präsenz in den

wichtigen Zentren verstärkt werden», so Mike Koller, Standortleiter

Tempobrain Zürich.



