Größte Windelspende Deutschlands +++ 81 Kindertagesstätten freuen sich über rund 60.000 wohlfühlweiche Windeln



Erst im April hat der Hersteller von Baby- und Kindernahrung die neuen HiPP Windeln eingeführt. Jetzt wurden die HiPP Babysanft Extra Weiche Windeln sogar mit dem bekannten Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet (in den Größen 3 bis 5), das erstmalig für Einwegwindeln vergeben wurde. "Für HiPP als Pionier der biologischen Baby- und Kindernahrung hat umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln eine lange Tradition. Die neuen HiPP Babysanft Windeln werden CO2-neutral in Deutschland hergestellt. Der eingesetzte Zellstoff stammt zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft, zudem sind die HiPP Babysanft Windeln frei von Lotion sowie unerwünschten Stoffen", freut sich HiPP Geschäftsleiter Marketing Reiner Tafferner über die besondere Windel-Umweltauszeichnung.



HiPP Windeln für 1.847 Kleinkinder



Anlässlich der "Blauen Engel" Auszeichnung als besonders umweltfreundliche Einwegwindel unterstützt HiPP die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH, die mit bundesweit mehr als 80 Einrichtungen zu Deutschlands größten Kitabetreibern zählen. Jeden Werktag werden in den Kindertagesstätten 1.847 Wickelkinder betreut. Für jedes dieser Babys und Kleinkinder spendet HiPP jetzt im Rahmen einer Windel-Charity-Initiative jeweils eine Packung der neuen, mit dem "Blauen Engel" ausgezeichneten, HiPP Babysanft Extra Weiche Windeln. "Windelwechseln gehört in Kitas bei der Betreuung der Kinder zur täglichen Routine. Dank der HiPP Windelspende können sich die Kitakinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer über einen Windelvorrat freuen, mit dem wir die Kindertagesstätten unterstützen möchten", so Reiner Tafferner über die HiPP Windel-Initiative.



Zahl 1.847 aus 413 Windelverpackungen aufgebaut



Eine fast 7 m breite und 2 m hohe "Windel-Skulptur" in der Münchner Kita "Villa Kunterbunt" setzte die Spendenzahl von 1.847 Windelpackungen imposant in Szene: Insgesamt kommen durch die 1.847 Packungen fast 60.000 HiPP Windeln für den Nachwuchs zusammen.



