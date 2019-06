Zehn Jahre nach der Finanzkrise stecken in den Bilanzen von Europas Banken immer noch Milliardenrisiken. Die Politik hat das Problem der faulen Kredite nur halbherzig bekämpft.

Am Mittwoch kann EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis eine gute Nachricht verkünden. Der Anteil fauler Kredite in der EU ist im Jahresvergleich um 1,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent zurückgegangen. Der Wert nähert sich dem Niveau vor der Finanzkrise 2008, als er drei Prozent unterschritt.

Doch da hören die guten Nachrichten schon auf. Die notleidenden Kredite in der EU summieren sich nach Berechnungen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf 786 Milliarden Euro. Seit die Bankenaufsicht (SSM) der EZB vor gut vier Jahren die Arbeit aufnahm, ist dieser Betrag zwar gesunken; damals lag der Umfang notleidender Kredite noch bei einer Billion Euro. Gleichwohl sei es dringend geboten, "noch mehr zu machen", warnte die erste SSM-Chefin Danièle Nouy bei ihrem Abschied Ende vergangenen Jahres. Ohnehin führt der Durchschnittswert für die EU in die Irre. In Italien beläuft sich die Quote für faule Kredite auf 9,5 Prozent, in Portugal 11,3 Prozent und in Griechenland 43,5 Prozent.

Im internationalen Vergleich stehen die europäischen Geldhäuser schlecht da. Sowohl in den USA als auch in Japan sind die Altlasten deutlich geringer. Und aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die europäischen Quoten die Probleme sogar noch unterzeichnen. "In den aggregierten Daten könnten sich unerkannte Risiken verstecken", sagt Markus Demary vom Institut der deutschen Wirtschaft. Der Ökonom hat einen Indikator für notleidende Kredite konstruiert, der sich auf die 76 systemrelevanten Banken in Europa konzentriert, die vom SSM beaufsichtigt werden. Der Index verharrt auf hohem Niveau, ein Abwärtstrend ist nicht zu erkennen.

Die Probleme der Banken strahlen auch auf die Realwirtschaft aus. Denn Institute mit einem hohen Bestand notleidender Kredite müssen höhere Rückstellungen bilden; das schmälert den Gewinn. Die betroffenen Banken haben zudem höhere Kapitalkosten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...