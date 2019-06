Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Free-Cashflow-Umschlag der Fluggesellschaft habe sich in den vergangenen zehn Jahren um rund 40 Prozent verringert, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Würde Vorstandschef Carsten Spohr dieser Entwicklung mit einer höheren Priorität entgegenwirken, könnte die Aktie deutlich aufwerten./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 05:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-06-12/13:10

ISIN: DE0008232125