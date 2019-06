Der kanadische Flugzeug- und Bahntechnikkonzern steht kurz vor dem kompletten Rückzug aus der Produktion von Passagierflugzeugen. Derzeit laufen Gespräche mit dem japanischen Mischkonzern Mitsubishi Heavy Industries über den Verkauf des CRJ-Programms. Mit den CRJ- Regionalfliegern verliert BOMBARDIER schon länger bis 2 Mio. $ pro verkaufter Maschine. Eine Entscheidung soll voraussichtlich bis zum 17. Juni fallen. Zuvor hatte der Konzern bereits die Mehrheit an dem an der neuen C-Serie an Airbus verkauft. Die Kanadier würden sich nach einem Verkauf des CRJ-Programms "nur" noch auf die Bahntechnik und den Markt für Businessjets konzentrieren. Der Schritt macht Sinn, da der Konzern zu schwach kapitalisiert ist, um auf Dauer bei der Produktion von Passagierflugzeugen mithalten zu können. Mittelfristig dürfte der Ausstieg aus diesem Markt damit der Aktie weiteren Schub geben und helfen, den Turnaround endgültig zu vollenden. Zuletzt hatte der Aktienkurs von Bombardier etwas geschwächelt.



Ihr Bernecker-Team



