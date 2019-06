Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen, so die Analysten der DekaBank. US-Präsident Trump habe mit der Androhung der Zölle gegenüber Mexiko verdeutlicht, dass er gewillt sei, Zölle nicht nur als protektionistische Maßnahme, sondern auch als politische Waffe zur Durchsetzung seiner Ziele einzusetzen. ...

