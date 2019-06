Mladá Boleslav (ots) -



- Tschechischer Hersteller liefert 6,6 Prozent weniger Fahrzeuge aus als im Vorjahresmonat - Grund für diesen Rückgang ist die weiterhin rückläufige Entwicklung des Pkw-Gesamtmarkts in China - Wachstum in Westeuropa (+2,5 %), Zentral- (+3,4 %) und Osteuropa (+10,8 %) sowie in Russland (+16,9 %) - Produktoffensive: SKODA stellt aufgewerteten SUPERB und neuen SUPERB SCOUT vor - Start in die Elektromobilität: SUPERB iV und CITIGOe iV markieren Beginn eines neuen Zeitalters bei SKODA



SKODA liefert im Mai weltweit 104.900 Fahrzeuge an Kunden aus. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Rückgang um 6,6 Prozent (Mai 2018: 112.400 Fahrzeuge). Hauptgrund für diese Entwicklung ist die derzeitige Situation auf dem chinesischen Pkw-Gesamtmarkt. In Europa steigert der Hersteller trotz der allgemein rückläufigen Marktentwicklung die Auslieferungen in Österreich (+21,9 %), Ungarn (+20,5 %), Deutschland (+8,4 %) und den Niederlanden (+6,2 %). In Russland legt SKODA zweistellig zu. Der OCTAVIA bleibt auch im Mai Bestseller, das neue Kompaktmodell SCALA startet in weiteren Märkten. Neben dem aufgewerteten SUPERB und dem neuen SUPERB SCOUT markieren der SUPERB iV* und der CITIGOe iV bei ihrer Weltpremiere in Bratislava den Einstieg von SKODA in die Elektromobilität.



Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, erklärt: "Wir setzen unsere breit angelegte Produktoffensive fort. Im vergangenen Monat sind wir mit dem ersten Fahrzeug mit Plug-in-Hybridantrieb, dem SUPERB iV, und dem rein batterieelektrischen CITIGOe iV in die Elektromobilität gestartet - ein Meilenstein in der 124-jährigen Geschichte von SKODA. Wir sind überzeugt, dass die attraktiven Modelle unserer Submarke iV neue Kundenkreise für SKODA gewinnen werden."



In Westeuropa liefert SKODA im Mai 45.300 Fahrzeuge an Kunden aus und legt damit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent zu (Mai 2018: 44.200 Fahrzeuge). Mit 16.300 Fahrzeugen ist Deutschland weiterhin stärkster europäischer Einzelmarkt (Mai 2018: 15.100 Fahrzeuge; +8,4 %). Eine deutliche Steigerung erzielt SKODA zudem in Frankreich (3.200 Fahrzeuge; +5,3 %), Österreich (2.800 Fahrzeuge; +21,9 %), der Schweiz (1.900 Fahrzeuge; +5,8 %), Belgien (1.800 Fahrzeuge, +2,3 %), den Niederlanden (1.600 Fahrzeuge; +6,2 %), Dänemark (1.400 Fahrzeuge; +4,7 %) und Griechenland (500 Fahrzeuge; +26,1 %).



In Zentraleuropa liegen die Auslieferungen mit 20.000 Fahrzeugen um 3,4 Prozent über dem Vorjahresniveau (Mai 2018: 19.300 Fahrzeuge). Auf dem Heimatmarkt Tschechien kann SKODA mit 9.000 Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zulegen (Mai 2018: 8.700 Fahrzeuge; +3,7 %). Zweistelliges Wachstum erreicht der Hersteller in Ungarn (1.600 Fahrzeuge; +20,5 %). Auch in der Slowakei (2.000 Fahrzeuge; +5,0 %) und Slowenien (800 Fahrzeuge; +2,2 %) legen die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat zu.



In Osteuropa ohne Russland kommt SKODA auf 4.900 ausgelieferte Fahrzeuge, das entspricht einem Plus von 10,8 Prozent (Mai 2018: 4.400 Fahrzeuge). In Bulgarien kann der Automobilhersteller seine Auslieferungen fast verdoppeln, 700 Fahrzeuge bedeuten eine Steigerung um starke 90,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (Mai 2018: 400 Fahrzeuge).



Im Wachstumsmarkt Russland steigen die Auslieferungen von SKODA um 16,9 Prozent auf 7.000 Fahrzeuge (Mai 2018: 6.000 Fahrzeuge).



Auf seinem weltweit größten Einzelmarkt China liefert SKODA im Mai 21.100 Fahrzeuge aus und verzeichnet damit einen Rückgang von 31,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (Mai 2018: 30.800 Fahrzeuge). Grund für diese Entwicklung ist der weiterhin rückläufige Pkw-Gesamtmarkt in China.



In Indien liegen die SKODA Auslieferungen bei 1.200 Fahrzeugen im Vergleich zu 1.400 Fahrzeugen im Vorjahresmonat (-19,6 %).



In Übersee steigert SKODA seine Auslieferungen auf 3.200 Fahrzeuge und verzeichnet damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 45,0 Prozent (Mai 2018: 2.200 Fahrzeuge). Zulegen kann der Automobilhersteller auch in Taiwan (700 Fahrzeuge; +34,0 %), Australien (600 Fahrzeuge; +5,6 %), Ägypten (300 Fahrzeuge; +102,9 %) und Neuseeland (100 Fahrzeuge, +8,1 %).



Auslieferungen der Marke SKODA im Mai 2019 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):



SKODA OCTAVIA (31.800; -9,1 %) SKODA FABIA (15.100; -11,1 %) SKODA KODIAQ (14.000; +3,6 %) SKODA KAROQ (12.300; +17,8 %) SKODA RAPID (12.100; -33,0 %) SKODA SUPERB (9.900; -17,3 %) SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 3.800; +2,7 %) SKODA KAMIQ (Verkauf nur in China: 3.100; -) SKODA SCALA (3.000; -)



