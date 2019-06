Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beyond Meat von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 107 auf 123 US-Dollar angehoben. Die Aktie des Fleischersatzherstellers habe zuletzt deutlich aufgewertet und berge mittlerweile nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Analystin Alexia Howard ihr neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie traut dem Unternehmen jedoch auch weiterhin ein sehr starkes Wachstum zu./edh/tih

