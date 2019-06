HV Hutter & Schrantz Stahlbau AG 7.6.19. Die HV der Hutter & Schrantz Stahlbau AG betreffend das Jahr 2018 fand am 7.6.19 um 11:30h im Anschluss an die HV der Hutter & Schrantz AG statt. Betrachtet man die Börsekapitalisierung, so ist die Hutter & Schrantz Stahlbau AG mit 40 Mio. Euro etwa fünfmal so groß wie die Hutter & Schrantz AG mit 8 Mio. Euro. Zu Beginn der HV waren von 38 angemeldeten Aktionären mit 1,410.637 Aktien 11 Aktionäre mit 1,408.404 Aktien anwesend, das entspricht 93,89% des Grundkapitals. Wir bekamen eine Konzernbilanz nach UGB. Wesentlicher Unterschied zu IFRS ist, dass nach UGB der Firmenwert über die Jahre abgeschrieben wird, IFRS ist da viel geduldiger und lässt einen jährlichen Impairment-Test zu ....

