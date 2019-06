2020 soll der Bau einer Zellfabrik in Salzgitter beginnen. Jetzt beteiligt sich Volkswagen dafür an seinem schwedischen Partner Northvolt.

Volkswagen treibt die Pläne für den Bau einer Batteriezellfabrik im niedersächsischen Salzgitter voran. Die Wolfsburger kündigten am Mittwoch an, sich mit 20 Prozent an ihrem schwedischen Partner Northvolt zu beteiligen.

Im Laufe des Jahres solle ein Gemeinschaftsunternehmen zum Bau für eine Fabrik für Akkus mit einer Jahreskapazität von 16 Gigawatt-Stunden gegründet werden. Der Bau solle frühestens 2020 beginnen, sofern alle notwendigen Rahmenbedingungen erfüllt seien. Dazu zählt Volkswagen unter anderem die Befreiung von der Ökostrom-Umlage. Die Fertigung von Batteriezellen ist energieintensiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...