Berlin (ots) - Das IMPACT Magazin beschäftigt sich mit der laufenden Debatte um eine zukunftsträchtige, soziale und ökologisch nachhaltige Gesellschaft. Es stellt nachhaltig arbeitende Unternehmen vor - vom Start-Up bis zum Weltmarktführer - lässt starke Persönlichkeiten mit Visionen zu Wort kommen und unterhält mit Bildreportagen, Erfolgsgeschichten und Ideen zum Nachahmen. Der Untertitel "Magazin für Vermögen, Sinn & Glück" gibt einen Vorgeschmack auf die zu erwartenden Themen.



Um "Sinn"-stiftendes geht es unter anderem in der Titelgeschichte "Fischen Impossible". Die Redaktion analysiert die Meeresverschmutzung durch Plastikmüll, dessen Folgen für die Menschheit und stellt weltweite Projekte im Kampf gegen die Plastikflut vor. Was Unternehmen zu leisten "vermögen", welche Rolle soziales und ökologisches Unternehmertum spielen und warum es in Deutschland mehr Weltmarktführer als anderswo gibt, erörtert Prof. Hermann Simon im Interview. Prominente Unterstützung gibt es von Schwimm-Olympiasiegerin und Umweltingenieurin Britta Steffen. Im Bereich "Glück" verrät sie, wie nachhaltig sie und ihre Familie leben, wie sie ihrem Sohn ein Vorbild sein möchte und bei welchem Umweltproblem ihr die Tränen kommen. Initiiert wurde das 96 Seiten starke Magazin von dem Unternehmer Oliver N. Hagedorn in Kooperation mit dem Verlagshaus FLYERALARM Media.



Oliver N. Hagedorn, Initiator des IMPACT Magazins und CEO der avesco Financial Services AG: "Nachhaltigkeit ist eine Notwendigkeit. Dabei geht es nicht um Fragen der Schuld, sondern um das Erkennen der unbegrenzten Möglichkeiten und deren Gestaltung. In diesem Sinne soll IMPACT inspirieren, faszinieren und wirken."



Claus Frömming, IMPACT Chefredakteur: "Im Magazin beleuchten wir die derzeit viel diskutierten Umweltprobleme, kommen aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher. Wir wollen Lösungen aufzeigen und die Leserinnen und Leser animieren und inspirieren, an einer besseren und gesünderen Welt mitzuarbeiten."



Das halbjährlich erscheinende Publikumsmagazin wird zu einem Verkaufspreis von 5,90 Euro bundesweit an Bahnhöfen, in Flughäfen und in ausgewählten Zeitschriftenläden erhältlich sein.



