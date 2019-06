Tampa Bay, Florida (ots) - KnowBe4, Anbieter der weltweit größte

Anbieter von Security Awareness Trainings und simulierten

Phishing-Plattform, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine

Investition in Höhe von 300 Millionen US-Dollar unter der Führung der

führenden globalen Investmentfirma KKR erhält, an der sich die

bestehenden Investoren Elephant und TenEleven Ventures maßgeblich

beteiligen. Diese Finanzspritze bewertet das Unternehmen mit 1

Milliarde US-Dollar und soll für globale Wachstumsinitiativen und die

Entwicklung von Plattformen verwendet werden und baut auf der ersten

Investition von KKR und Ten Eleven Venture Anfang 2019 auf.



Obwohl Phishing eine seit langem existierende Angriffsmethode ist,

funktioniert es dennoch immer wieder. Laut dem Verizon Data Breach

Investigations Report (VDBI) von 2018 waren mehr als 90 Prozent der

fortgeschrittenen und gezielten Angriffe mit Phishing und der

Ausnutzung des menschlichen Elements innerhalb eines Unternehmens

verbunden. Die marktführende Plattform von KnowBe4 ist eine bewährte

Möglichkeit für Unternehmen, ihr Risiko zu reduzieren und ihre

Investitionen in traditionelle IT-Sicherheit zu unterstützen, indem

sie eine ausgebildete menschliche Firewall schafft. "Diese neue

Finanzierungsrunde ermöglicht es KnowBe4, sich weiterhin darauf zu

konzentrieren, den Kunden beim Aufbau einer menschlichen Firewalls

vor Cyber-Bedrohungen zu helfen und gleichzeitig die Einführung von

KnowBe4 in neuen Märkten zu beschleunigen, um mehr Unternehmen

Weltweit zu helfen," sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4.



KnowBe4 hat sich als klarer Marktführer in diesem Bereich

etabliert, mit über 100 Millionen US-Dollar Umsatzes, einem nahezu

dreistelligen Wachstum und einem Kundenstamm von über 25.000

Unternehmen in allen Branchen, einschließlich stark regulierter

Bereiche wie Finanzen, Gesundheitswesen, Energie, Regierung und

Versicherungen. Dieser Erfolg hat es KnowBe4 ermöglicht,

kontinuierlich in seine Technologie zu investieren, die konsistente

Bereitstellung aktueller und hochrelevanter Inhalte und strategische

Akquisitionen wie El Pescador in Brasilien und CLTRe in Norwegen.



KKR wird seine Investitionen über seinen Next Generation

Technology Fund tätigen, der sich auf Investitionen in Software,

Sicherheit, Internet, digitale Medien und Informationsdienste

konzentriert.





