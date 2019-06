Die Daimler Aktie ist in den vergangenen Tagen wieder etwas nach oben gegangen, nachdem im Handelsstreit zwischen USA und China die Vorzeichen nun wieder etwas auf Annäherung hindeuten. Zudem scheinen laut Donald Trump die Diskussionen zwischen Mexiko und USA gut gelaufen zu sein. Daimler hat neben BMW auch ein Werk in Mexiko und Zölle würden den Absatzweg in die USA stören.

Überblick: Kursziele der Analysten

Der Kurs der Daimler Aktie hat sich im laufenden Jahr immer unterhalb ...

