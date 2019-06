Mainz (ots) -



In Deutschland fallen jährlich 400 Millionen Tonnen Müll an. Allein der Anteil an Verpackungsmüll entspricht einer durchschnittlichen Menge von 220 Kilogramm pro Kopf. Dass die Bürger am Ende nicht darauf sitzen bleiben, ist denen zu verdanken, die sich um die Beseitigung der Abfallmengen kümmern: den Männern und Frauen bei der Müllabfuhr, in Recyclinghöfen und in den Sortieranlagen. Die "ZDF.reportage" begleitet am Sonntag, 16. Juni 2019, 18.00 Uhr, deren Berufsalltag - in "Die Müllhelden - Transportieren, Sortieren, Kontrollieren". Der Film von Janis Schönfeld ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar.



Müllwerker Michael P., Steven W. und Richard "Richy" W. sind auf ihrem Müllwagen in Wiesbaden für die Leerung der gelben Tonne zuständig. Auch nach Jahren des Mülltrennens sind die Männer noch immer täglich konfrontiert mit gelben Tonnen voller Windeln oder mit Elektroschrott gefüllten gelben Säcken. Doch das größte Ärgernis der Männer ist ein anderes: genervte Autofahrer, die die Müllmänner bei ihrer Arbeit blockieren, überholen, bedrängen.



In Bremen sind Heide L. und Sabine J. vom Kontrollteam der Stadtreinigung auf den Straßen der Hansestadt im Einsatz. Ihre Mission: Verursacher von wildem Müll aufspüren. Jährlich hat die Stadt 4000 illegale Müllhaufen zu beklagen. Heide L. und Sabine J. suchen im Abfall nach Adressen und anderen Hinweisen, die zu den mutmaßlichen Tätern führen - keine leichte Aufgabe, denn die meisten Müllsünder verwischen mittlerweile ihre Spuren.



Das Team der Sortieranlage für Leichtverpackungen in Gernsheim hat einen Knochenjob. Denn selbst moderne Anlagen, ausgestattet mit reichlich technischen Raffinessen, können die Arbeit eines Menschen nicht komplett ersetzen. Rund um die Uhr müssen die Anlagen in Betrieb gehalten und Störungen schnellstens beseitigt werden.



Auf dem Wertstoffhof in Sehnde bei Hannover herrscht jeden Dienstag großer Andrang. Bis zu 2000 Verbraucher aus dem Umland nutzen dann den Service des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Hannover und bringen ihren Sperrmüll, ausgediente Elektrogeräte und Gartenabfälle zur Entsorgung. Die Mitarbeiter des Wertstoffhofs sorgen dafür, dass alles in geregelten Bahnen verläuft. Sie leiten den Verkehr, ordnen den richtigen Wertstoff den zugehörigen Containern zu und schreiten ein, wenn der Fliesenkleber fälschlicherweise im Bauschuttcontainer landet.



