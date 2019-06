DGAP-DD: Deutsche Wohnen SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 12.06.2019 / 16:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Claus Nachname(n): Wisser 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Deutsche Wohnen SE b) LEI 529900QE24Q67I3FWZ10 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000A0HN5C6 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 35,30 EUR 100605,00 EUR 35,34 EUR 42690,72 EUR 35,35 EUR 45672,20 EUR 35,34 EUR 10283,94 EUR 35,35 EUR 32840,15 EUR 35,36 EUR 8203,52 EUR 35,37 EUR 14855,40 EUR 35,38 EUR 25756,64 EUR 35,50 EUR 497,00 EUR 35,50 EUR 44091,00 EUR 35,50 EUR 37168,50 EUR 35,50 EUR 17643,50 EUR 35,57 EUR 16077,64 EUR 35,58 EUR 12808,80 EUR 35,59 EUR 35412,05 EUR 35,60 EUR 24670,80 EUR 35,65 EUR 98037,50 EUR 35,69 EUR 24162,13 EUR 35,70 EUR 8568,00 EUR 35,71 EUR 23461,47 EUR 35,72 EUR 24146,72 EUR 35,72 EUR 18288,64 EUR 35,73 EUR 38516,94 EUR 35,74 EUR 15118,02 EUR 35,75 EUR 28135,25 EUR 35,56 EUR 10703,56 EUR 35,57 EUR 26784,21 EUR 35,58 EUR 11670,24 EUR 35,59 EUR 39789,62 EUR 35,44 EUR 16692,24 EUR 35,45 EUR 29069,00 EUR 35,46 EUR 28793,52 EUR 35,47 EUR 24722,59 EUR 35,42 EUR 44381,26 EUR 35,43 EUR 5208,21 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 35,51445 EUR 985525,98 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-06-11; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 12.06.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Wohnen SE Mecklenburgische Straße 57 14197 Berlin Deutschland Internet: https://www.deutsche-wohnen.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 51737 12.06.2019 ISIN DE000A0HN5C6 AXC0209 2019-06-12/16:07