BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will einer Vernichtung von Retouren im Onlinehandel einen Riegel vorschieben und noch im Juni eine Gesetzesverschärfung dazu auf den Weg bringen. "Es ist nicht so einfach, das Ausmaß der Retourenvernichtung festzustellen", sagte ein Sprecher Schulzes bei einer Pressekonferenz in Berlin. Man müsse aber sagen, es gebe sie.

Nach seinen Angaben hatten Beamte aus dem Umweltministerium zuvor einige Online-Versandhäuser besucht und vor Ort untersucht, "inwieweit dieser Tatbestand der Retourenvernichtung tatsächlich stattfindet". Um welche Händler es sich handelt, wollte der Sprecher aber auch auf Nachfrage nicht sagen.

Die geplante Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes solle den Händlern nach den Plänen der Umweltministerin Vorgaben dafür machen, was sie mit neuwertigen Retouren tun dürften und was nicht. Sie sollen den Angaben zufolge zum Beispiel weiterverkauft oder gespendet werden müssen. Nach Angaben des Ministeriums wird geprüft, solche Sachspenden von der Umsatzsteuer auszunehmen. Dass Retouren zu Abfall würden, solle nur eine "letzte Option" sein, sagte der Ministeriumssprecher.

