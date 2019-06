BERLIN (Dow Jones)--Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am nächsten Dienstag zum Antrittsbesuch nach Deutschland zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte bei einer Pressekonferenz in Berlin auf Nachfrage, dass ein Treffen mit der Kanzlerin geplant sei. "Es ist der Plan, dass die Bundeskanzlerin auch Herrn Selenskyj an diesem Tag trifft", erklärte Seibert.

Es sei das erste Mal, dass Selenskyj als Präsident nach Berlin komme und die erste Begegnung mit Merkel "von Angesicht zu Angesicht", nachdem beide bereits miteinander telefoniert hätten. Der ehemalige Komiker Selenskyj hatte bei den Wahlen im April gegen den bisherigen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gewonnen. Bei Gesprächen in Brüssel hat er die EU vergangene Woche zu einem stärkeren Druck auf Russland wegen des Ostukraine-Konflikts gemahnt.

