Vancouver (ots/PRNewswire) - MGX Minerals Inc. ("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG (https://www.thecse.com/en/listings/mining/mgx-minerals-inc)) (FKT: 1MG (http://en.boerse-frankfurt.de/stock/MGX_Minerals-share)) (OTCQB: MGXMF (https://www.otcmarkets.com/stock/MGXMF/quote)) freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MGX Renewables Inc. ("MGXR") die zuvor verkündete Offerte von Zeichnungsscheinen mit einem Bruttoerlös von 2.005.000 $ durch den Verkauf von 8.020.000 Zeichnungsscheinen zum Preis von 0,25 $ pro Zeichnungsschein abgeschlossen hat. Der Bruttoerlös aus der Offerte wird von Computershare Trust Company of Canada treuhänderisch verwaltet und bei Erfüllung der Freigabebedingungen für das Treuhandkonto ausgeschüttet, einschließlich der Durchführung des Plan of Arrangement in Verbindung mit MGX und MGXR.



MGXR ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MGX Minerals Inc. Die Finanzierungsrunde ist Teil eines geplanten Börsengangs, im Zuge dessen MGX 40 % der Stammaktien von MGXR entsprechend eines Plan of Arrangement unter dem Business Corporations Act (British Columbia) ausgliedern und MGXR die Notierung an der Canadian Securities Exchange ("CSE") beantragen wird, die erwartungsgemäß direkt nach dem Abschluss des Plan of Arrangement erfolgen wird. Die Ausgliederung ist für die Anteilseigner von MGX Minerals Inc. nicht verwässernd.



Jeder Zeichnungsschein ist mit dem Recht verbunden, mit dem Abschluss des Plan of Arrangement automatisch einen Anteil an MGXR zu erhalten, wobei jeder Anteil aus einer MGXR-Aktie und der Hälfte eines Aktienbezugsrechtsscheins besteht. Jeder Bezugsrechtsschein gibt dem Inhaber das Recht, bis zum 30. November 2020 eine MGXR-Aktie zum Preis von 0,35 $ pro MGXR-Aktie zu beziehen (vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfallsdatums). Die Bezugsrechtsscheine werden eine Klausel bezüglich eines vorgezogenen Verfallsdatums enthalten. Diese gibt MGXR das Recht, nach eigenem Ermessen das Verfallsdatum der Bezugsrechtsscheine durch schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Bezugsrechtsscheine auf ein Datum vorzuziehen, das mindestens 30 Tage nach der Zustellung einer solchen Mitteilung liegt, falls der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs der Stammaktien zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Ausgabe und vor dem Verfall der Bezugsrechtsscheine für einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,50 $ übersteigt.



MGXR hat an EMD Financial und bestimmte registrierte Vermittler für ihre Hilfe bei der Finanzierung eine Vermittlungsprovision bezahlt. Die Vermittlungsprovision liegt derzeit auf einem Treuhandkonto, vorbehaltlich der Ausschüttung des Erlöses aus den Zeichnungsscheinen an MXGR. Der Erlös aus der Finanzierungsrunde soll in die Weiterentwicklung von MGXRs Massenspeichertechnologie für erneuerbare Energien sowie allgemeine Arbeitskapitalzwecke fließen.



Energiespeichersystem von MGXR



Das MGXR ESS ist ein modulares Energiespeichersystem, das einen Leistungsbereich zwischen 20 kW und 50 MW und eine Energiespeicherkapazität zwischen 120 kWh und 1 GWh über einen längeren Zeitraum bereitstellen kann. Das System bietet alle technologischen Vorteile wiederaufladbarer Zink-Luft-Batterien und kann je nach Konfiguration die verschiedensten Anforderungen bezüglich Entladeleistung, Wiederaufladeleistung und Betriebszyklus abdecken. Die Energiespeicherkapazität hängt allein von der Größe des Zinkvorratsbehälters ab; dadurch entsteht eine äußerst kosteneffektive und skalierbare Lösung als Alternative zum fixen Energie-Strom-Verhältnis einer Lithium-Ionen-Batterie.



Technologie



Das MGXR ESS basiert auf einer einzigartigen, patentierten Zink-Luft-Batterie-Technologie. Die Energie wird in Form von Zinkpartikeln gespeichert, die so groß sind wie Sandkörner. Wenn das System Energie liefert, werden die Zinkpartikel mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft angereichert. Beim Wiederaufladen des Systems werden die Zinkpartikel regeneriert, und der Sauerstoff wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben.



Anwendungen



Die Flexibilität des MGXR ESS deckt die verschiedensten Anwendungen ab. Denkbar sind zum Beispiel:



- Speicherung und Glättung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solaranlagen - Kommerzielle, industrielle Backupsysteme anstatt Dieselgeneratoren - Abrufbare Energie im industriellen Maßstab für Spitzenausgleich oder Standby - Netzdimensionierte Energiespeicherung für Energiehandel und -arbitrage



Architektur



Das Design des MGXR ESS basiert auf einer modularen Architektur, die vielfältige Systemkonfigurationen mit wenigen gemeinsamen Teilsystemen unterstützt. Jedes Teilsystem implementiert ein einzelnes Element der Technologie:



- Das Zinc Regeneration Subsystem (ZRS) ist für das Wiederaufladen verantwortlich - Das Fuel Storage Subsystem (FSS) kümmert sich um die Energiespeicherung - Das Power Generation Subsystem (PGS) stellt die Entladefunktion bereit



Informationen zu MGX Renewables



MGX Renewables hat eine patentierte Zink-Luft-Batterie entwickelt, die Energie effizient in Form von Zinkpartikeln speichert und keine der herkömmlichen hochpreisigen Batterierohstoffe wie Lithium, Vanadium oder Kobalt enthält. Die Technologie ermöglicht eine kostengünstige Massenspeicherung von Energie und eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen bei der skalierbaren Energiespeicherung. Die Zink-Luft-Batterie unterscheidet sich von anderen Batterietechnologien durch ihre Fähigkeit, die Beziehung zwischen Energie (kWh) und Leistung (kW) zu entkoppeln, durch ihren extrem kostengünstigen Energiespeicher und durch ihre integrierte chemische Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.mgxrenewables.com.



Informationen zu MGX Minerals



MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit weltweiten Beteiligungen in den Segmenten Moderne Werkstoffe, Energie und Wasser. Weitere Informationen finden Sie unter www.mgxminerals.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, beispielsweise bezüglich der Durchführung des vorgeschlagenen Plan of Arrangement, der Notierung an der CSE, der Entwicklung von Technologien, Zukunftsplänen, regulatorischen Genehmigungen und anderen Sachverhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht rein historischer Natur, einschließlich Aussagen in Zusammenhang mit Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten hinsichtlich der Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an vorausblickenden Wörtern wie "möglicherweise", "können", "erwarten", "schätzen", "voraussehen", "beabsichtigen", "glauben" und "weiterhin" und deren Abwandlungen oder gleichartigen Ausdrücken bzw. deren Verneinung zu erkennen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die zugrundeliegenden Annahmen, die in irgendwelche zukunftsgerichteten Informationen einfließen, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund vielfältiger bekannter und unbekannter Risiken, Unwägbarkeiten und anderer wichtiger Faktoren, von denen sich viele der Einflussnahme des Unternehmens entziehen, deutlich von den Vorhersagen abweichen. Dazu zählen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, das Vermögen die Betriebsaufwendungen zu kontrollieren und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf verschiedenen Annahmen hinsichtlich aktueller und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten, erwarteter Kosten und des Vermögens Ziele zu erreichen.



Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.



MGX Minerals Jared Lazerson President und CEO, Tel.: +1-604-681-7735 Website: www.mgxminerals.com



