Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kim Fisher und Jörg Kachelmann präsentieren die MDR-Talkshow aus Leipzig am 14. Juni, 22 Uhr im MDR-Fernsehen.



Für die Fans war es ein Schock, als der ehemalige Frontmann der legendären Rockband "Puhdys", Dieter "Maschine" Birr im April mehrere Konzerte absagen musste. Der Grund war eine Krebserkrankung, die zufällig bei einem Arztbesuch entdeckt wurde. Sofort unterzog sich der 75-jährige einer Operation, der Tumor wurde entfernt. Nach einer dreiwöchigen Reha in einer Klinik tritt der Rockstar nun erstmals wieder im Fernsehen auf und erzählt exklusiv im "Riverboat", wie sehr ihn die Unterstützung seiner vielen Anhänger tröstete und warum er so schnell wie möglich wieder auf die Bühne will.



Zu Gast sind außerdem:



Entertainer, Sänger und Moderator Stefan Mross, der gerade sein dreißigjähriges Bühnenjubiläum feiert und auf seine erfolgreiche und bewegte Karriere zurückblickt. Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig, die seit genau 20 Jahren in der erfolgreichen ARD-Arztserie "In aller Freundschaft" die Rolle der Dr. Kathrin Globisch spielt.



Mundharmonikaspieler Michael Hirte, der 2008 das "Das Supertalent" gewann und noch heute mit großem Erfolg als Mundharmonikaspieler auftritt.



Schauspielerin Saskia Valencia, die nach der Wende durch Zufall bei einem Schauspieler-Casting für die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" entdeckt wurde und seitdem in TV und auf der Theaterbühne zu sehen ist.



Sportreporter-Legende Waldemar Hartmann, der zurzeit aus der Hauptstadt nach Leipzig zieht: "Berlin ist mir zu laut und aggressiv geworden - die Sachsen sind ein fröhliches Völkchen", erklärt der Bayer.



Erotikmodel und Geschäftsfrau Micaela Schäfer, die durch Auftritte bei "Germany's Next Top-Model" und dem RTL-"Dschungelcamp" bekannt wurde und demnächst im Kino-Action-Movie "Tal der Skorpione" zu sehen ist.



Schauspieler Christoph M. Ohrt, der in dem neuen ARD-Streifen "Camping mit Herz" einen alternden Schlagersänger spielt.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de