Zürich (ots) - Als der Detailhändler ankündigte, seine

Gratis-Kreditkarten von Credit-Suisse-Tochter Swisscard zur UBS zu

zügeln, sorgte das für Aufsehen in der Branche. Selten wurde ein so

grosses Mandat gekündigt. Nun sagt Swisscard-Chefin Florence

Schnydrig Moser, man habe viele Kunden halten können. «Ich kann keine

Zahlen nennen, aber wir sind zufrieden», sagt sie im Interview mit

der «Handelszeitung». «Wir haben als Ersatz die kostenlose

Cashback-Karte lanciert und konnten die Mehrheit der Kunden davon

überzeugen, auf dieses Produkt zu wechseln.»



Mit Blick auf neue Konkurrenten wie die britische Revolut sagt die

Swisscard-Chefin, man nehme sich deren digitale Kanäle als

«Benchmark» für die eigene Umsetzung. «Wir arbeiten an einer neuen

App, mit der unsere Kunden den Einsatz ihrer Kreditkarten besser

steuern und in Echtzeit ihre Transaktionen überwachen können.»



Die grösste Konkurrenz der Schweizer Kreditkarten sei aber noch

immer das Bargeld. «Unser Fokus liegt vielmehr auf dem Bargeld, das

in der Schweiz noch immer 70 Prozent der Transaktionen und 50 Prozent

der Umsätze ausmacht. Wir müssen die Kunden davon überzeugen, dass es

sicherer und bequemer ist, mit der Karte zu bezahlen.»



