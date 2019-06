Noch nie lag die Rendite bei der Auktion einer zehnjährigen deutschen Staatsanleihe niedriger. Auch Italien nutzt das Niedrigzinsumfeld.

Deutschland hat sich so günstig wie noch nie langfristiges Geld am Kapitalmarkt besorgt. Bei der Auktion der zehnjährigen Bundesanleihe erzielte die Deutsche Finanzagentur am Mittwoch eine Rendite von minus 0,24 Prozent. Das ist der niedrigste Wert, den die Bundesrepublik jemals bei der Ausgabe der zehnjährigen Bundesanleihe am Primärmarkt zahlen musste.

Die Bundesanleihe wird über ein Auktionsverfahren an Banken versteigert, die Anleihen an ihre Kunden, etwa Fonds und Vermögensverwalter, weitergeben. Zwar zahlt Deutschland einen positiven Kuponzins von 0,25 Prozent auf die Papiere mit zehnjähriger Laufzeit. Doch die negative Rendite kommt dadurch zustande, dass Bieter für die Papiere aktuell bereit sind, mehr zu zahlen, als sie am Ende der Laufzeit zurückbekommen.

Die jüngste Auktion zeigt, dass die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen weiter ungebrochen ist. Sie gelten unter Investoren als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Zuletzt hatten sich die Konjunkturdaten in der Euro-Zone und insbesondere ...

