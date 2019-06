Ronneburg/Thüringen (ots) -



Die Besatzung eines Lastkraftwagens der Bundeswehr hat am 12. Juni durch ihr beherztes Handeln auf der Autobahn A4 Höhe Ronneburg in Thüringen einen schweren Unfall verhindert.



Gegen 11 Uhr, bemerkt die Zwei-Mann-Besatzung eines Lkw des Panzerpionierbataillons 701 aus Gera, dass ein vor ihnen fahrender ziviler Lkw auf der A4 Höhe Ronneburg die rechte Leitplanke touchiert. Hauptfeldwebel Friedemann Frischko und Oberstabsgefreiter Christopher Seidel befinden sich gerade auf einer Ausbildungsfahrt für den Kraftfahrfeldwebellehrgang. Während des folgenden Überholvorganges stellen beide fest, dass der Fahrer des zivilen Lkws augenscheinlich bewusstlos ist. Der Lkw fährt nur noch Schrittgeschwindigkeit.



