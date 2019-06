Die Aktie von Wirecard hat im Laufe des Mittwochs leicht nachgegeben. Um gut ein Prozent ging es abwärts auf 147,70 Euro. Ohne neue Nachrichten des Zahlungsdienstleisters - und ohne neuerliche Angriffe von Seiten der Medien - halfen auch zwei aktuelle Kaufempfehlungen nicht zu einem Anstieg. So blieb es bei einem mageren Wochenplus von gut einem Prozent, auf Monatssicht steht bei Wirecard ein Zugewinn von rund zehn Prozent. Was alles unspektakulär klingt, hat es allerdings in sich: Mit ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...