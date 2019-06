Freiburg (ots) - Wer Populismus mit Populismus begegnet, könnte schnell eine Bauchlandung hinlegen. Die CSU in Bayern kann darüber ein Liedchen singen. Haben die Konservativen nichts aus ihren Niederlagen gelernt? Über den Vorstoß von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann jedenfalls kann man nur den Kopf schütteln. Wer Abschiebungen nach Syrien ins Gespräch bringt - wohlwissend um die Menschenrechtslage in dem Bürgerkriegsland - dem ist nicht mehr zu helfen. http://mehr.bz/khs135s



