Das Höhere Organisationskomitee der Internationalen Jagd- und Reitausstellung von Abu Dhabi (Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition, ADIHEX) hat Form und Inhalt der Ausstellung 2019 festgelegt, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Vertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Emirates Falconers Club, stattfinden wird. Die Ausstellung findet vom 27 bis 31 August im Nationalen Ausstellungszentrum Abu Dhabi (Abu Dhabi National Exhibition Center, ADNEC) statt und gilt als die beliebteste Ausstellung zum Thema Jagd, Reiten und Denkmalschutz.

Das Organisationskomitee entschied, dass diese Ausgabe der Ausstellung das Thema Nachhaltige Jagd haben sollte. Die Ausstellung wird dieses Jahr früh vor Beginn der Falknerei-Jagdzeit stattfinden und es wird Möglichkeiten auf der Ausstellung geben, wo VAE-Bürger Jagdwaffen von den besten und größten Waffenfirmen kaufen können.

Seine Exzellenz Majid Al Mansoori, Vorsitzender des Höheren Organisationskomitees der Ausstellung, sagte: "Die Ausgabe 2019 der ADIHEX wird einzigartig, reichhaltig und freudvoll sein, insbesondere mit der uneingeschränkten Unterstützung der Führung der VAE durch Seine Hoheit Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberster Befehlshaber der Streitkräfte der VAE sowie unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Repräsentant des Herrsches in der Al Dhafra-Region und Vorsitzender des Emirates Falconers Club. Wir haben an der Entwicklung der Ausstellung und der Förderung ihres Programms gearbeitet, um die Richtungen unserer weisen Führung zu repräsentieren und im Einklang mit den Zielen des Jahres der Toleranz, die wir als Schwerpunkt unserer Arbeit betrachten. Auch das Ausstellungsprogramm haben wir innovativ und wissenschaftlich gestaltet."

Er fügte hinzu: "Die Ausstellung ist ein Weltkulturerbe- und Kulturfestival, das Liebhaber von Jagd und Reitsport, Denkmalschutz und Umweltschutz zusammenbringt. Dies geschieht zusätzlich zu den Schwerpunkten Umwelt, Naturschutz, Sensibilisierung für nachhaltige Jagdpraktiken, Falknerei und Salukihunde. Wir haben ebenfalls besonders darauf geachtet, die Öffentlichkeit zu motivieren, sich am Tierschutz und am Wohlergehen der Tiere zu beteiligen. In diesem Jahr wird die Ausstellung eine große Beteiligung lokaler, arabischer und internationaler Unternehmen aus den Bereichen Outdoor-Sport und Reisen, Falknerei und Marine, Jagdwaffenindustrie, traditionelle Industrien, Umweltschutzinstitutionen und Denkmalpflege umfassen. All dies findet sich an einem Ort zum Austausch von Wissen und Erfahrung und zur Gestaltung von Geschäftsabschlüssen."

