Das chronisch klamme Italien sagt der Steuerhinterziehung den Kampf an. Dank der Digitalisierung will die Regierung einige Milliarden Euro mehr einnehmen. Erste Ergebnisse zeigen: Es funktioniert.

Auf dem Sideboard steht ein Dinosaurier. Ein kleiner Raubsaurier aus Papier, genauer gesagt: gebastelt aus alten Formularen zum Bezahlen der Rundfunkgebühren. Paolo Savini hat ihn geschenkt bekommen. Er hat den Gebühreneinzug in Italien digitalisiert und dafür gesorgt, dass jeder Italiener seinen Beitrag für Fernsehen und Radio leistet. Das früher oft und gern vergessene Bezahlen am Postschalter - seither Geschichte. So wie die Dinos.

Schon bald dürfte in Savinis Büro noch ein anderes Kaliber einen Ehrenplatz finden, ein T-Rex oder Brontosaurus vielleicht. Denn im Vergleich zur italienischen GEZ ist sein aktuelles Projekt eine ganze Nummer größer: Der Vizedirektor bei der Agenzia delle Entrate, der italienischen Finanzbehörde, soll den im Land grassierenden Umsatzsteuerbetrug bekämpfen. Eine Regierungskommission schätzt die Ausfälle auf mehr als 35 Milliarden Euro jährlich.

Das ambitionierte Vorhaben wurde mit dem Segen der EU-Kommission aufgesetzt. Denn gelingt die Probe in Italien, könnten bald schon andere EU-Mitgliedstaaten folgen. Dann würden weitere Finanzbehörden den Mehrwertsteuerbetrug, den die Kommission europaweit auf 147 Milliarden Euro beziffert (davon allein in Deutschland 23 Milliarden Euro), wirkungsvoller denn je bekämpfen können.

Und tatsächlich: Die Jagd läuft in Italien so gut an, dass sich Savini an seinem PC immer wieder gern die ersten Ergebnisse anschaut, die in Echtzeit bei ihm einlaufen.Arbeiten für die Agenzia delle Entrate, die für das Eintreiben der Steuern zuständig ist - das ist in Italien üblicherweise ein knochenharter Job. Steuerhinterziehung gehört hier quasi zum guten Ton, die Mafia ist in weiten Teilen des Landes noch immer tief verwurzelt. Die Zentrale der Agenzia befindet sich im Süden Roms, hier arbeiten rund 3000 Beamte. Savini hat von seinem Büro aus einen großartigen Blick auf die sieben Hügel, am Horizont kann er den Petersdom sehen. Geistigen Beistand, witzelt der 55-jährige Spitzenbeamte in seinem marineblauen Anzug, habe er bei seiner neuesten Aufgabe aber noch nicht in Anspruch nehmen müssen.Savini gründet seine Gelassenheit auf ein Hilfsmittel namens E-Invoice, eine elektronische Rechnung für alle Geschäfts-vorgänge. Klingt harmlos. Ist aber eine Revolution. Schätzungsweise zwei Milliarden Rechnungen stellen die italienischen Unternehmen jährlich aus. Viele davon waren bisher fingiert - und die Geschäftspartner ließen sich die (nie gezahlte) Mehrwertsteuer vom Fiskus erstatten.

Seit dem 1. Januar 2019 geht das nicht mehr so leicht. Savinis Behörde fungiert seither als eine Art Clearingstelle. Alle Unternehmen schicken nun ihre Rechnungen zunächst elektronisch als Datei an die Finanzbehörde, die sie auf Fehler, Unstimmigkeiten, Verdächtiges überprüft und dann erst an die Rechnungsempfänger weiterleitet. Alles läuft automatisch und in Sekundenschnelle, dank Hochleistungscomputern und ausgeklügelter Algorithmen. Läuft die neue Digitalrechnung nicht über die Agenzia delle Entrate, zahlt der Fiskus dem Empfänger auch keine Vorsteuer aus. Basta.

Die Mafia ist schuld

Italien, ausgerechnet. Die EU-Kommission, Deutschland und andere Mitgliedstaaten kritisieren es heftig für seine lockere Haushaltspolitik und erwägen ein förmliches Defizitverfahren. Das Land gilt als Tummelplatz für Steuerhinterzieher und ist nicht gerade für eine moderne Verwaltung bekannt. Und ausgerechnet dieses Italien soll dem Kontinent den Weg in eine ehrliche, effiziente, digitale Steuerzukunft weisen?

Ja, genau. Denn der Druck ist wegen der schlechten Steuermoral, der organisierten Kriminalität und der staatlichen Etatmisere in Italien besonders groß. Auf 110 Milliarden Euro jährlich schätzen die Italiener die Gesamtsumme an hinterzogenen Steuern.

Mit dem Kampf gegen die Umsatzsteuerbetrüger könnte sich die Regierung der Rechtspopulisten ein wenig Luft verschaffen. Zwei Milliarden Euro an zusätzlichen Staatseinnahmen hat die Regierung für 2019 fest budgetiert; sie ...

