Der Industriekonzern Cabot Microelectronics Corporation (ISIN: US12709P1030, NASDAQ: CCMP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 42 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Cabot Microelectronics zahlt auf das Jahr hochgerechnet 1,68 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 106,54 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,58 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 30. Juli 2019 (Record date: 25. Juni 2019). Cabot ...

