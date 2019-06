Wasserdampf wird in vielen Industriebranchen wegen seiner Fähigkeit, viel Wärme aufnehmen und bei der Kondensation abgeben zu können, und anderer Vorteile wegen, gerne als Wärmeträger zum Beheizen von Prozessen eingesetzt. Weil Dampf so viel Wärmeenergie besitzt, ist der Verlust von Heißdampf in dem dampfführenden Rohrleitungssystem - etwa durch Leckagen - allerdings auch recht teuer. Verluste im Dampfnetz, beispielsweise durch defekte Kondensatableiter, können sich schnell zu vermeidbaren Kosten in Höhe von Zehntausenden von Euro jährlich summieren. Aber auch andere Funktionsdefekte an den Ableitern vermindern die Effektivität des Dampfnetzes und der Wärmeübertragung - und erhöhen so den Wärmebedarf und damit die Kosten.

Die technisch möglichen Defekte an Kondensatableitern sind aber nicht nur unnötige Kostenverursacher, sie können schlimmstenfalls auch zu einem plötzlichen Ausfall des gesamten Dampfsystems führen. Kondensatableiter befinden sich oft an schwer zugänglichen Stellen im Rohrleitungssystem und müssen über Stege und Leitern erreicht werden. Wärmebildkameras mit einer guten Auflösung erlauben es, diese Regelarmaturen auch aus größerem Abstand beziehungsweise vom Boden des Maschinenraums aus zu überprüfen. Die Kameras nehmen das gesamte Temperaturprofil des Ableiters bei laufendem Betrieb flächig auf. Instandhaltungsmitarbeiter können mit den Wärmebildern einfach feststellen, ob der Kondensatableiter ordnungsgemäß funktioniert oder nicht. Bereits das Auffinden eines großen, defekten Kondensatableiters kann die Ausgaben für eine Wärmebildkamera ausgleichen.

Die Kosten von Ausfällen und Defekten

Im schlimmsten Fall, beim Ausfall des Dampfsystems, können in der US-amerikanischen Chemie-, Nahrungsmittel-, Getränke- oder Pharmaindustrie Kosten zwischen (umgerechnet) 550.000 und 850.000 Euro pro Stunde verursacht werden. Soweit soll und muss es natürlich nicht kommen.

Aus der betrieblichen Praxis ist bekannt, dass nach drei bis fünf Jahren ohne Instandhaltung etwa 15 bis 30 % der Kondensatableiter nicht mehr einwandfrei funktionieren. Wenn ein mittelgroßer Kondensatableiter in einem 7-bar-Dampfsystem im offenen Zustand versagt, wird Dampf mit Kosten von etwa (umgerechnet) 2.500 Euro pro Jahr verschwendet. Die Kosten für Lecks in einem Dampfrohrleitungssystem mit 60 mittelgroßen Ableitern liegen also wahrscheinlich zwischen (umgerechnet) 22.500 und 45.000 Euro pro Jahr.

In einem konkreten Fall in einem Betrieb in den Vereinigten Staaten verminderten sich durch thermografische Inspektionen der Dampfleitungen die Energiekosten um 16.200 US-Dollar pro Jahr. Eine Wärmebildkamera von Fluke, Modell Ti125, zeigte die verschiedenen Probleme im gesamten System auf:

Kondensatableiter, die nicht ordnungsgemäß funktionierten,

Dampflecks

