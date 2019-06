Das Unternehmen betreibt an dem Standort, an dem das Schweröl verarbeitetet und auch schwefelhaltiges Rohöl verkokt wird, über ein eigenes Entladegleis.

Schneller Entladen mit weniger Energie

Das Überschreiten festgelegter Zeiten kann finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, etwa Standgelder oder Gebühren, die ein Eisenbahnunternehmen erhebt, wenn Güter nicht innerhalb des vereinbarten Zeitfensters entladen werden. Zudem müssen Rohöl befördernde Züge nach Vorschriften der US-Behörde PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) Höchstgeschwindigkeiten von 50 mph bzw. 40 mph bei der Durchfahrt definierter hochgefährdeter Stadtgebiete einhalten, sofern nicht alle Tankwagen die erhöhten Konstruktionsstandards erfüllen. In der Praxis bedeutet dies, dass Züge mit 20 Waggons im Rahmen der Sicherheitspraktiken so zügig wie möglich entladen werden müssen.

Bei einer Höhe der Waggons von rund 3 m und einem Fassungsvermögen von fast 115 m3 (30.000 Gallonen) sind die ersten 95 m3 einfach zu entladen. Für die verbleibenden 20 m3 Gallonen am Tankboden ist jedoch komplexe Prozesstechnik notwendig, um so viel Rohstoff wie möglich zu entnehmen. Die ankommenden Rohöl-Güterzüge haben - durch technische Weiterentwicklung und steigende Komplexität - gegebenenfalls heute nicht die gleichen Charakteristika wie im nächsten Monat. Gut funktionierende Raffinerien passen darum ihre Rohstoffversorgung an den Markt an, was eine gewisse Flexibilität bei den Entladeverfahren erfordert. Wo heute schweres, schwefelhaltiges kanadisches Rohöl entladen wird, kann morgen, leichtes, süßes Bakken-Rohöl durch die Leitungen strömen. Diese Variabilität ...

