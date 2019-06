Unter Kolorimetrie versteht man die Messung von Farben. Heutzutage findet sie vor allem in bestimmten Anwendungen der Consumer-Elektronik, Medizin und Industrie Verwendung und gewinnt dort auch weiter an Bedeutung. Farbsensor-ICs spielen bei der weiteren Steigerung der Leistung von Smartphone-Displays und -Kameras eine entscheidende Rolle. Diese ICs stehen auch im Zentrum einer Revolution im Bereich Horticulture, wo sie die Voraussetzungen schaffen, um das Licht spezieller LED-Leuchten so zu regeln, dass sie die Erträge im intensiven Vertical Farming steigern. Hinzu kommen ständig neue Anwendungen für die Farbmessung.

Frühe Anwendungen von Farbsensoren basierten auf dem Einsatz einfacher RGB-Sensoren (Rot/Grün/Blau). Mittlerweile sind die Anforderungen an den Sensor oder Detektor komplexer geworden. Die Farbmessung erfordert Know-how auf Seiten des Systementwicklers.

Das ist zum Teil deshalb so, weil die menschliche Wahrnehmung von Farben nicht nur auf einem absoluten physikalischen Wert beruht, wie es etwa elektrischer Strom oder Luftdruck ist. Vielmehr gibt es bei der Farbwahrnehmung eine starke subjektive oder physiologische Komponente. In der Praxis bedeutet ...

