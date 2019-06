Uni-Absolventen mit IT-Hintergrund sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt wie nie. Doch die Informatiker haben klare Präferenzen, wo sie arbeiten wollen - und wo nicht.

Nach einem Jahrzehnt Konjunkturboom haben sich die Verhältnisse auf dem deutschen Arbeitsmarkt umgekehrt. Waren es früher die Bewerber, die sich bei den großen Konzernen in die Schlange einreihen mussten, mühen sich heute die Arbeitgeber um die guten Absolventen. Das gilt für Studenten aller technischen Fächer, aber ganz besonders für Studenten mit IT-Hintergrund, wie das Arbeitgeberranking der Employer-Branding-Beratung Universum für die WirtschaftsWoche zeigt. Informatiker sind längst nicht mehr nur in den Spezialfirmen gefragt, die ihr Geld mit Software verdienen - sondern finden auf dem Arbeitsmarkt inzwischen ein so breites Feld an Job-Optionen wie sonst nur die Wirtschaftswissenschaftler.

Für das Ranking hat das Beratungshaus Universum tausende Studenten befragt, bei welchen Unternehmen sie gerne arbeiten möchten. Während es in allen Fachbereichen leichte Verschiebungen gibt, haben die auf Employer Branding spezialisierten Berater von Universum bei den Informatikern grundlegende Veränderungen beobachtet: "Im Bereich IT hat es zuletzt die vielleicht deutlichsten Verschiebungen gegeben", sagt Tina Smetana von Universum. "Man merkt im Ranking von Jahr zu Jahr stärker, wie Informatiker inzwischen in allen Bereichen der Wirtschaft gefragt sind."

Das zeigt sich schon an der Spitze des Rankings. Waren unter den ersten sieben Unternehmen im Ranking noch vor zwei Jahren fünf IT-Unternehmen, sind es heute nur noch drei. Stattdessen werden inzwischen die Plätze 4 bis 7 komplett von der Autoindustrie okkupiert. Die Premiumhersteller, die bereits die Ranglisten der Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler dominieren, machen sich inzwischen also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...