Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Frequenzauktion für den künftigen Mobilfunkstandard 5G in Deutschland ist beendet. Nach 497 Runden legte keiner der vier Bieter mehr eine erhöhte Offerte für einen der 41 angebotenen Frequenzblöcke vor. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland sowie 1&1 Drillisch zahlen insgesamt 6,55 Milliarden Euro für die bis 2040 laufenden Lizenzen. Damit fließt dem Bund mehr Geld zu als teils bei früheren Frequenzversteigerungen und auch mehr als anfänglich mit maximal 5 Milliarden Euro erwartet. 2015 waren insgesamt 5 Milliarden Euro bezahlt worden. Es gab aber auch deutlich höhere Erlöse: Die mit Abstand teuerste Auktion war die Versteigerung der UMTS-Frequenzen im Jahr 2000. Damals summierte sich der Gesamterlös auf 50,8 Milliarden Euro. Telekom und Vodafone sicherten sich nun für 2,17 und 1,88 Milliarden Euro 13 bzw. 12 Frequenzbänder, die Muttergesellschaft von O2, Telefonica Deutschland, erwarb für 1,42 Milliarden Euro 9 Blöcke Frequenzband. Der Mobilfunkbetreiber 1&1 Drillisch, der bislang kein eigenes Netz betreibt, legt 1,07 Milliarden Euro auf den Tisch und sichert sich so 7 Blöcke.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Scout24 AG, HV

10:00 DE/Brenntag AG, HV

10:00 DE/Instone Real Estate Group AG, HV

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Mai

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Cropenergies AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Bremer Lagerhaus 0,45 EUR Deutsche Euroshop 1,50 EUR Hapag-Lloyd 0,15 EUR Jenoptik 0,35 EUR Prosiebensat1 1,19 EUR VTG 0,95 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion April Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 218.000 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion 1,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2022 im Volumen von 2,25-2,75 Mrd EUR Auktion 2,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 1,75-2,25 Mrd EUR Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Dezember 2026 Auktion 3,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2035 im Volumen von 1,00-1,50 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.083,00 -0,25 S&P-500-Future 2.887,20 0,22 Nikkei-225 20.960,32 -0,80 Schanghai-Composite 2.906,52 -0,10 +/- Ticks Bund -Future 171,50% +2 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.115,68 -0,33 DAX-Future 12.110,00 -0,36 XDAX 12.112,02 -0,36 MDAX 25.438,21 0,01 TecDAX 2.823,43 0,05 EuroStoxx50 3.386,63 -0,43 Stoxx50 3.137,41 -0,23 Dow-Jones 26.004,83 -0,17 S&P-500-Index 2.879,84 -0,20 Nasdaq-Comp. 7.792,72 -0,38 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,48% +10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen knapp behaupteten Start stellen sich Marktteilnehmer ein. Damit dürfte Europa zunächst den Vorlagen der US-Börsen und der asiatischen Märkte folgen. Negativ gesehen wird der erneute deutliche Rückgang der Ölpreise, der seit Mittwochnachmittag auf die Kurse der Energiewerte drückt. Marktteilnehmer sprechen aber auch von einer Verschnaufpause, die sich an die jüngste Rally angeschlossen habe. Aus technischer Sicht habe sich die Lage mit dem Bruch des Konsolidierungsabwärtstrends deutlich verbessert. "Über den Tag hinaus deutet sich ein Test des Jahreshochs an", sagt ein Händler. Die Impulse dafür sind aber erst einmal nicht in Sicht. Gestützt wird die Stimmung zwar weiterhin von der Zinssenkungsfantasie in den USA. Da wartet der Markt laut Händlern nun aber auf die Fed-Sitzung in der kommenden Woche.

Rückblick: Etwas leichter - Händler sprachen von kleineren Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally. Am Gesamtmarkt rückte der Handelskonflikt erneut in den Blick. "Donald Trump versucht, Druck auf China aufzubauen", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Trump wolle zwar einen Deal, aber nur zu seinen Bedingungen, sagte er. Es sei aber zweifelhaft, ob sich China darauf einlasse. Die beginnende globale Wachstumsschwäche ist bereits an den nachgebenden Ölpreisen abzulesen. Der Bereich Öl und Gas stellte mit einem Abschlag von 2,2 Prozent den größten Verlierer unter den Sektorindizes. Die Autoverkäufe in China sind im Mai bereits den elften Monat in Folge gefallen. Der Autosektor gab in der Folge 0,9 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Axel Springer steht vor der erwarteten Übernahme: Die Beteiligungsgesellschaft KKR bietet 63 Euro je Aktie. Der Kurs stieg um 11,5 Prozent auf 62,45 Euro. "Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses ist hoch", sagte ein Marktteilnehmer. Das Allzeithoch bei Adidas am Vortag nutzte ein Aktionär, um Gewinne zu realisieren. Goldman Sachs soll 1,37 Millionen Adidas-Aktien bei Investoren untergebracht haben - zu einem Stückpreis von 257,75 Euro, wie es hieß. Der Kurs gab um 2,0 Prozent nach auf 256,80 Euro. Bei Aurubis tagte der Aufsichtsrat, das Ergebnis ist das Ende eines Investitionsprojektes sowie die sofortige Freistellung des Vorstandschefs. Die Aktie schloss mit den kurz vor Handelsende bekannt gewordenen Neuigkeiten 0,9 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach dem Abschluss der 5G-Frequenzauktion haussierten 1&1 Drillisch um 10 Prozent und Konzernmutter United Internet um 6 Prozent. 1&1 Drillisch, die bislang kein eigenes Netz betreibt, sicherte sich bei der Auktion 7 Blöcke Frequenzband. Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland tendierten kaum verändert. Aurubis gaben mit den Schlagzeilen um den CEO um 3 Prozent nach. Die Ankündigung einer Kapitalerhöhung von Varta wurde gut verkraftet; die Aktie tendierte leicht höher.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die weiterhin bestehenden Unwägbarkeiten in Bezug auf den US-chinesischen Handelsstreit und die Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank belasteten das Sentiment. Facebook gerieten wieder wegen möglicher Datenschutzprobleme ins Visier. Mails könnten Verbindungen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu möglicherweise problematischen Datenschutzpraktiken des sozialen Netzwerks offenbaren. Für die Aktie ging es um 1,7 Prozent abwärts. Die Mattel-Titel schossen um 5,3 Prozent in die Höhe. Einem Bericht zufolge hat der Spielzeug-Hersteller in der vergangenen Woche ein neuerliches Fusionsangebot des Konkurrenten MGA Entertainment zurückgewiesen. Demnach soll der gebotene Preis "absolut" eine Prämie auf den derzeitigen Marktpreis von Mattel dargestellt haben, wie MGA-Chef Isaac Larian der Los Angeles Times sagte.

Belastet von der Suche nach Sicherheit und der Erwartung baldiger Zinssenkungen fiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 2,2 Basispunkte auf 2,12 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17:09 EUR/USD 1,1296 +0,0% 1,1292 1,1324 EUR/JPY 122,38 -0,1% 122,51 122,81 EUR/CHF 1,1236 -0,0% 1,1238 1,1258 EUR/GBR 0,8902 +0,1% 0,8897 0,8897 USD/JPY 108,34 -0,1% 108,49 108,45 GBP/USD 1,2689 -0,0% 1,2692 1,2727 Bitcoin BTC/USD 8.141,25 -0,15 8.153,75 8.034,25

Der Dollar machte gegenüber dem Euro Boden gut. Die Gemeinschaftswährung sank unter 1,13 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1343 Dollar. Darin spiegelte sich die Unsicherheit, ob es wirklich zu der von manchen Teilnehmern erwarteten Zinssenkung der Fed in der nächsten Woche kommen wird.

Im asiatisch geprägten Devisenhandel passiert am Morgen recht wenig, der Dollar neigt etwas zur Schwäche. "Bedenkt man die Erwartungen einer baldigen US-Zinssenkung, hat der Dollar etwas mehr Potenzial zum Fallen", sagt Chefdevisenstratege Shaun Osborne von Scotiabank.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,34 51,14 +0,4% 0,20 n.def. Brent/ICE 60,22 59,97 +0,4% 0,25 +9,2%

