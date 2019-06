Käufer scheiterten immer wieder an der Marke von 2.554 US-Dollar, die letzten charttechnischen Besprechungen zu diesem Wert haben Anlegern enorme Nervenstärke abverlangt. Die letzte Besprechung fand am 6. Juni 2019: - Kakao: "Bleiben Sie dran"- satt, in der rechtzeitig auf einen möglichen Ausbruch hingewiesen wurde. Nun wurde das lange ersehnte Kaufsignal endlich etabliert und brachte ein Kursplus von gut 3,65 Prozent allein in dieser Woche hervor. Die nächsten Ziele können unverändert aus der letzten Analyse übernommen werden, wenn nicht ein Einstieg über entsprechende Long-Instrumente bereits erfolgt ist. Als nächste Anlaufstelle ist das Niveau von 2.628 US-Dollar zu benennen, darüber die Marke von rund 2.710 US-Dollar. Bei anhaltender Stärke könnten ...

