Die britische Investmentbank Barclays hat Axel Springer anlässlich des Kaufgebots des Finanzinvestors KKR von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 57,30 auf 63,00 Euro angehoben. Das Kursziel habe er an die attraktive KKR-Offerte an die Kleinaktionäre angepasst, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da der Medienkonzern gleichzeitig seinen Ausblick für 2019 reduziert habe, dürfte das Übernahmeangebot auf eine hohe Akzeptanz treffen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 15:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 15:26 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005501357

AXC0054 2019-06-13/08:20