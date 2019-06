Nach deutlichen Verlusten in der ersten Wochenhälfte legen die Ölpreise wieder etwas zu. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der ersten Wochenhälfte erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,35 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um sieben ...

