flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) steuerte in den letzten Handelstagen nach einer leichten technischen Erholung wieder neue Verlaufstiefs an. Die am Mittwoch um 16:30 Uhr veröffentlichten EIA-Rohöllagerbestände (mit dem Stand des 07. Juni 2019) aus den USA wiesen erneut einen um 2,2 Mio. Fass erhöhten Lageraufbau auf. Die US-Ölimporte verringerten sich um 316.000 Fass pro Tag und lagen im Schnitt bei 7,6 Mio. Fass pro Tag. Insgesamt liegt der US-Rohöllagerbestand gemäß der EIA mit 485,5 Mio. Fass nun 8 Prozent oberhalb des Fünfjahresdurchschnitts.

Zur Charttechnik: Der Blick richtet sich auf den Stundenchart an der NYMEX. Der WTI-August-Kontrakt markierte am 05. Juni 2019 ein verlaufstief bei 50,60 US-Dollar und erholte sich danach auf ein Zwischenhoch vom 10. Juni 2019 bei 54,55 US-Dollar. Ausgehend von diesem Kursverlauf, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 53,04/53,62 und 54,55 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 55,12/55,48/56,06 und 56,99 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 51,58 und 50,60 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 50,03/49,67/49,10 und 48,1 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Aug19

Short: DE000MF7JS50 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Aug19

