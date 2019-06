Die europäische Gemeinschaftswährung erholt sich in der zweiten Wochenhälfte und so notiert der EUR/USD in der Nähe der 1,1300. EUR/USD Fokus auf Handel, Daten Das Paar scheiterte daran seine Bewegung am Mittwoch über 1,1330 auszubauen und so kam es zu einer Abwärtskorrektur zur 1,1290/85, wo eine gewisse Unterstützung gefunden wurde. Der Dollar stieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...